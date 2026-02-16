Danni Büchner verklagt Ex: Gericht verbietet Ennestos Lügen

Danni Büchner (47) hat nach vier Jahren Funkstille in Sachen Liebe endgültig die Reißleine gezogen – vor Gericht. In Hamburg setzte die Reality-TV-Bekannte eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex-Partner Ennesto Monté (51) durch, nachdem er in einem Instagram-Livestream im September 2025 heftige Behauptungen über ihren verstorbenen Ehemann Jens Büchner (†49) aufgestellt hatte. Der Auftritt im Netz, der später gelöscht wurde, sorgte für Empörung in ihrem Umfeld. Nun ist klar: Ennesto darf mehrere dieser Aussagen nicht wiederholen - das berichtet die Bild. Bei einem Verstoß droht ihm ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro. Danni, die auf Mallorca lebt, ließ über ihre Anwälte klarmachen, dass sie beleidigende und rufschädigende Angriffe nicht mehr hinnimmt – und bekam Recht.

Das Landgericht Hamburg stellte sich auf ihre Seite, legte die Kosten des Verfahrens Ennesto auf und ebnete so den juristischen Lügen-Stopp. Auslöser waren Sätze, in denen Ennesto im Stream unter anderem behauptete, Jens habe Danni im Krankenhaus "verprügelt" und sie nicht an sein Bett gelassen. Aus dem engsten Kreis der Familie hieß es daraufhin, diese Darstellung sei falsch; Danni sei bis zu Jens’ letztem Atemzug bei ihm gewesen. Auch Tochter Jada Karabas (21) stellte sich öffentlich schützend vor die Familie und kritisierte laut Bild die massiven Unterstellungen gegenüber dem Verstorbenen. Weil Ennesto die auferlegten Kosten bisher nicht beglich, leiteten Dannis Anwälte laut Bericht die Zwangsvollstreckung ein. Ein Gerichtsvollzieher habe ihn mehrfach gesucht. Ennesto erklärte der Bild: "Ich hätte das vielleicht damals nicht sagen sollen, aber ich habe auch keine Angst vor dem Gerichtsvollzieher. Der kann ruhig kommen. Auf meinem Konto sind nur 50 Euro", und verwies auf Schulden, Bürgergeld und Pläne für eine Privatinsolvenz. Danni wollte sich auf Anfrage nicht äußern.

Die Beziehung zwischen Danni und Ennesto, die einst für zahlreiche Schlagzeilen sorgte, endete im Jahr 2022 wenig harmonisch. Seither stand der Kontakt der beiden vor allem im Zeichen von Streitigkeiten. Während Danni, die im Jahr 2025 viele Freunde verloren hat, mit ihren fünf Kindern das Leben auf Mallorca meistert, scheint Ennesto immer wieder mit Problemen in die Schlagzeilen zu geraten. Eine Rückkehr zu friedlicheren Zeiten wirkt für das frühere Paar in weiter Ferne. In der Vergangenheit hatte Danni wiederholt betont, wie wichtig ihr die Verteidigung der Familie und des Andenkens an Jens sei – ein Anliegen, das sie auch in diesem Fall entschlossen verfolgte.

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, TV-Persönlichkeit

ProSieben/Nikola Milatovic Ennesto Monté, "Das große Promi-Büßen"-Kandidat

Chris Emil Janßen / ActionPress Jens Büchner im Mai 2018