Kate Bush trauert: Freund verschwand beim Schwimmen

Kate Bush (67) musste an den Feiertagen eine erschütternde Nachricht verkraften: Ihr enger Freund Matthew Upham, ein Antiquitätenhändler, verschwand beim Weihnachtsschwimmen vor der Küste von Devon und tauchte nicht mehr auf. Die "Running Up That Hill"-Sängerin würdigte ihn jetzt auf ihrer Webseite mit einem emotionalen Nachruf. "Matthew war einer meiner liebsten Freunde. Ich kannte ihn seit dreißig Jahren", schrieb Kate über den 60-Jährigen. Sie beschrieb ihn als eine außergewöhnlich lebensfrohe und mitfühlende Person, die alle Menschen um sie herum berührte. Während des Schwimmens, das sich bei rauen See- und Windbedingungen ereignete, geriet laut Hello neben Matthew noch ein weiterer Mann in Not. Trotz intensiver Suchaktionen der Küstenwache, die bis zum Abend andauerten, gelten beide weiterhin als vermisst.

Die wilde See von Budleigh Salterton, einem Küstenort in der Grafschaft East Devon, birgt in dieser Jahreszeit oft Gefahren – auch wenn vor dem Schwimmen keine offizielle Wetterwarnung ausgegeben wurde. Laut einem Beobachter vor Ort hätten Hunderte Menschen trotz hoher Wellen und stürmischer Bedingungen das Wasser betreten. "Es war rauer als je zuvor, aber alle schienen fröhlich", beschrieb eine Anwohnerin das Event. Matthew, der als begeisterter Schwimmer und Kajak-Fan bekannt war, wurde jedoch zum Opfer der Naturgewalten. Kates rührender Abschiedsgruß zeigte ihre Fassungslosigkeit: "Er verstand, dass das Meer Respekt braucht. Es ist so unglaublich traurig, dass er auf diese Weise sein Leben verloren hat."

Kate startete ihre Karriere früh und kompromisslos eigenständig: Mit 19 Jahren wurde sie mit "Wuthering Heights" zur ersten Songwriterin mit einem Nummer-eins-Hit in Großbritannien. Schon damals managte sie ihr Werk komplett selbst – vom Songwriting bis zur Produktion. Statt sich dem Popbetrieb zu unterwerfen, zog sie sich regelmäßig zurück, arbeitete jahrelang im Studio und veröffentlichte Musik nach eigenem Rhythmus. Mit Alben wie "Hounds of Love" definierte sie die Popmusik neu, verband Synthesizer mit literarischen Motiven und komplexen Arrangements – eine Kombination, die bis heute gut ankommt: "Running Up That Hill" zählt auf Spotify über 1,5 Milliarden Abrufe.

Imago Sängerin Kate Bush, etwa 1980

Imago Sängerin Kate Bush während einer Bühnenperformance in den 1980er Jahren

Imago Sängerin Kate Bush um 1980