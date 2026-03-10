Eva Habermann: Schockierende Enthüllungen vom Filmset

Eva Habermann (50) hat jetzt über verstörende Erfahrungen aus ihrer Karriere als Schauspielerin gesprochen. Im Gespräch mit der Zeitung Bild schilderte die 50-Jährige, wie sie in den 1990er-Jahren am Filmset sexuell schikaniert wurde. Ein Regisseur sei während der Dreharbeiten auf sie zugekommen und habe sie aufgefordert, den Hauptdarsteller sexuell zu bespaßen, da dieser angeblich nicht mehr spielen könne. "Ich antwortete, das kann der sowieso nicht – und habe mich die restlichen Dreharbeiten von dem Regisseur schikanieren lassen müssen", erinnerte sich Eva an diesen Tag zurück.

Wer der Regisseur gewesen sei, spielt laut Eva keine Rolle. Sie könne nämlich noch etliche weitere Beispiele dieser Art nennen. Eva sei allerdings mit einer selbstbewussten Mutter aufgewachsen. Auch ihre Schwester habe ihr frühzeitig vermittelt, dass niemand über ihren Körper oder ihre Entscheidungen zu bestimmen hat. "Dieses Selbstverständnis hat mir auch als junge Schauspielerin sehr geholfen", erklärte Eva im Interview. Inzwischen sehe sie aber auch positive Entwicklungen in der Branche: "Der Umgang mit Frauen hat sich seit den 90ern zum Glück deutlich verändert." Obwohl die hierarchischen Machtgefüge in der Filmbranche nach wie vor schwer zu durchbrechen seien, konstatiere sie doch wesentliche Verbesserungen.

Erst kürzlich hatte Eva mit ihrem Fotoshooting für den Playboy für Aufsehen gesorgt. Auf die Frage, weshalb sie sich ausgerechnet im Alter von 50 Jahren dafür entschieden hat, antwortete sie: "Es hat sich erst jetzt rundum richtig angefühlt." Sowohl beruflich als auch privat scheint die Schauspielerin derzeit glücklich zu sein. Ihr Lebensgefährte Alexander König, ein Filmemacher, ist seit nunmehr zehn Jahren an ihrer Seite und erweist sich bei jeder Entscheidung als loyale Stütze.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eva Habermann im Februar 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Eva Habermann bei der Lebensherbst Charity Gala 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Eva Habermann im Oktober 2015