"Völlig vernarrt": Ellie Gouldings Tochter ist auf der Welt

Ellie Goulding (39) ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Die Sängerin brachte am Freitag, dem 7. März, ein gesundes Mädchen zur Welt – ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Freund Beau Minniear. Die frohe Botschaft verkündete Ellie auf Instagram. Dort teilte sie ein süßes Foto ihres Kindes und schrieb: "Am Freitag habe ich ein wunderschönes, gesundes Mädchen zur Welt gebracht. Wir sind total vernarrt in sie." Besonders freute sich die zweifache Mama darüber, den Internationalen Frauentag mit ihrer neugeborenen Tochter und dem "unglaublichen weiblichen Team" im St Mary's Krankenhaus verbracht zu haben.

Aus ihrer früheren Ehe mit Caspar Jopling hat Ellie bereits den vierjährigen Sohn Arthur, der sich nun über seine neue Rolle als großer Bruder freut. Die Musikerin schwärmte weiter über das Familienglück und betonte, wie glücklich Arthur darüber sei, großer Bruder "dieses kleinen Engels" zu werden. "Diese Ergänzung unserer Familie erfüllt mich mit so viel Freude", erklärte Ellie. Zusätzlich zu dem Post teilte sie ein Foto eines Kuchens, auf dem die Worte "Willkommen große Schwester" zu lesen waren. Die Geburt verlief offenbar reibungslos, und Ellie zeigte sich dankbar für die außerordentliche Fürsorge und Freundlichkeit, die sie und ihr Baby im Krankenhaus erfahren haben. "Ich werde immer voller Ehrfurcht vor Hebammen sein", schrieb sie.

Vor rund vier Wochen hatte Ellie bei der BAFTA Invest in Talent Gala in London noch mit ihrem kugelrunden Bauch für Aufsehen gesorgt. Die Sängerin schritt damals hochschwanger und mit deutlich sichtbarem Babybauch über den roten Teppich. In einem tief ausgeschnittenen Satin- und Spitzenkleid stellte sie ihre Schwangerschaft ganz selbstbewusst zur Schau. An der Seite von Beau wurde sie zum Highlight des glamourösen Abends, bei dem sie nur selten mit ihrem Partner in der Öffentlichkeit zu sehen war.

Getty Images Ellie Goulding, März 2025

Getty Images Ellie Goulding bei den Fashion Awards 2025 in London, Dezember 2025

Imago Ellie Goulding bei der BAFTA-Gala in London, Februar 2026