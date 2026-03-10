Nicole Kidman ist die größte Inspiration für Sunday Rose

Sunday Rose Kidman-Urban (17) schwärmt in der März-Ausgabe der Elle Australia von ihrer Mutter Nicole Kidman (58). Die 17-Jährige ziert zum ersten Mal das Cover des Magazins und bezeichnet die Schauspielerin darin als ihre "größte Inspiration im Leben". Sie erzählt, dass sie durch die vielen Fotoshootings, die sie als Kind mit ihrer Mutter besuchen durfte, ihr Interesse für die Modelwelt entwickelte. "Ich habe definitiv viel Interesse durch diese Erfahrungen gewonnen und hatte das Privileg, sie in jungen Jahren erleben zu dürfen", erklärt die Teenagerin dem Magazin. Ihre Mutter sei "jemand, der immer so kreativ war" und ein "Schlüsselteil von allem, was ich mache", schwärmt sie weiter.

Im Interview verrät Sunday auch die wichtigste Hausregel der Familie, die von Nicole und Sänger Keith Urban (58) geprägt wurde. "Etwas, das in meinem Haus immer befolgt wurde, ist zu tun und nicht nur zu reden", erklärt sie. Das bedeute, dass man zu seinem Wort stehen und Dinge durchziehen müsse, wenn man etwas verspreche. "Rede nicht nur darüber, wie sehr du etwas willst, sondern setze deinen Verstand ein und tu es auch", führt die 17-Jährige aus. Einen weiteren wichtigen Ratschlag habe ihr Nicole ebenfalls mit auf den Weg gegeben: "Der wichtigste Branchentipp, den Mama mir gegeben hat, ist immer pünktlich zu sein. Es zeigt, dass man vorbereitet ist und dankbar, dort zu sein", verrät sie.

Sunday ist bereits seit ihrem Debüt für Miu Miu während der Pariser Fashion Week 2024 im Modebusiness aktiv und läuft inzwischen regelmäßig für große Namen wie Dior. Zuletzt zeigte sie sich bei der Calvin-Klein-Show während der New York Fashion Week auf dem Laufsteg. Allerdings erntete die Tochter der Oscar-Preisträgerin für ihre Walks auch Kritik auf TikTok, wo ihr vorgeworfen wurde, nur aufgrund ihrer berühmten Eltern engagiert worden zu sein. Trotz der Nepotismus-Vorwürfe bleibt Sunday ihrem Traum treu und möchte perspektivisch sogar ins Filmgeschäft einsteigen. Ihre Bodenhaftung bewahrt sie sich dabei durch die Schule in Nashville, wie sie betont: "Als Teenager ist es so leicht, von all dem so schnell mitgerissen zu werden. Zurück zur Highschool zu kommen, hält mich geerdet."

Imago Nicole Kidman und Sunday Rose bei der Omega-Veranstaltung in Paris während der Olympischen Spiele 2024

Getty Images Sunday Rose Kidman-Urban bei der Miu Miu S/S 2026 Show während der Paris Fashion Week

Getty Images Sunday Rose Kidman Urban bei der Miu Miu Modenschau im Oktober 2024

