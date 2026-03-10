Krankheit: Darum musste Alicia "Are You The One?" verlassen

Vergangene Woche sorgte Alicia bei Are You The One? für einen Schockmoment. Vor laufender Kamera klagte sie über starke Brustschmerzen und wirkte sichtlich angeschlagen. Sanitäter wurden in die Villa gerufen und brachten die Reality-TV-Kandidatin zur Überprüfung der Symptome direkt ins Krankenhaus. Moderatorin Sophia Thomalla (36) besuchte die verbliebenen Kandidaten kurz darauf persönlich in der Villa, um die schlechte Nachricht zu überbringen: Die Animateurin aus Fuerteventura musste die Show aus gesundheitlichen Gründen abbrechen. In einem TikTok-Clip klärt Alicia nun auf, was wirklich vorgefallen ist.

Alicia schildert, wie sich die Lage im Beisein der Sanitäter rasch verschlechterte. "Dann ist das Ganze super, super schnell gegangen. Die Schmerzen wurden immer stärker, ich habe keine Luft mehr bekommen", erinnert sie sich. Im Krankenhaus wurde eine Herzmuskelentzündung festgestellt und ein Antibiotikum verschrieben. "Mir geht es wieder gut", berichtet Alicia, betont jedoch ihr Learning aus der unangenehmen Erfahrung: "Gesundheit geht vor, Gesundheit ist das Wichtigste."

Alicia kritisiert, wie einige Fans mit ihrem überraschenden Exit aus der Reality-TV-Show umgegangen sind. "Ich bin sehr, sehr verletzt, was manche kommentieren", gesteht die 22-Jährige. Sie habe Kommentare wie "Die war eh uninteressant" lesen müssen, was sie in Anbetracht der Umstände ihres Ausstiegs als sehr unangebracht empfindet. Unter ihrem Clip auf TikTok finden sich jedoch nur positive Rückmeldungen. "Oha! Lebensgefährlich. Gut, dass du reagiert hast", schreibt ein User, ein anderer kommentiert: "Zum Glück geht es dir jetzt wieder besser!"

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidatin Alicia

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Sophia Thomalla, Moderatorin

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Der neue "Are You The One?"-Cast 2026