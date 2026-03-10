Schock für Fans: Kayces Monica stirbt vor "Marshals"-Start

Für viele "Yellowstone"-Fans kam es überraschend: In der neuen Serie "Marshals", die sich um Kayce Dutton dreht, ist seine Ehefrau Monica bereits gestorben – und zwar offscreen, bevor die Handlung der Show überhaupt beginnt. Die Figur, gespielt von Kelsey Asbille Chow, war über Jahre hinweg ein zentraler Bestandteil der Originalserie, die echte Rodeo-Reiter ins Skript aufnahm, und bildete zusammen mit Luke Grimes (42) als Kayce eines der prägendsten Paare der Serie. Nun hat Showrunner Spencer Hudnut gegenüber dem Hollywood Reporter erklärt, warum Monicas Tod notwendig wurde: Kelsey stand für das Spin-off schlichtweg nicht zur Verfügung. "Als das passierte, wurde klar, was die treibende Kraft für Kayce sein würde", erklärte der Produzent.

Spencer betonte, dass es nie das Ziel gewesen sei, Monica einfach aus der Geschichte zu schreiben. "Es war nicht so, dass Luke und ich da saßen und sagten: 'Wir sollten Monica töten'", stellte er klar. Vielmehr habe man sich gefragt, wie man am besten mit der Figur umgehen könne, wenn die Schauspielerin nicht verfügbar sei – und zwar auf eine Weise, die nicht ausbeuterisch wirke. In "Marshals" wird enthüllt, dass Monica an Krebs gestorben ist, ausgelöst durch giftige Substanzen, die auf der Broken Rock Reservation entsorgt wurden. "Es war mir wichtig, ihrem Tod mehr Bedeutung zu geben", erklärte Spencer. Man habe die Geschichte bewusst mit einem realen Problem verknüpft, da Reservate tatsächlich sehr hohe Krebsraten aufweisen.

"Marshals" startete Anfang März bei CBS und zeigt Kayce in einer neuen Rolle. Nachdem die Hauptserie "Yellowstone" von 2018 bis 2024 lief, gehörten Kayce und Monica stets zu den zentralen Figuren. In der finalen Staffel hatten die beiden ihr gemeinsames Glück auf der Yellowstone Ranch gefunden, bevor die neue Serie zeitlich ansetzt. Neben Luke sind in dem Ableger auch Gil Birmingham als Thomas Rainwater, Mo Brings Plenty als Mo und Brecken Merrill als Kayces Sohn Tate zu sehen. Spencer kündigte an, dass Monica auch weiterhin eine Rolle spielen werde – wenn auch auf andere Weise: "Sie leitet Kayce auf gewisse Weise. Ohne Monica würde Kayce vielleicht nicht diesen Weg finden", sagte er im Interview. Die erste Staffelhälfte werde sich damit beschäftigen, wie Kayce lernen muss, den Verlust zu akzeptieren und loszulassen.

Paramount+ Pressebereich Kayce (Luke Grimes) und Monica Dutton (Kelsey Asbille) aus "Yellowstone"

Getty Images Kelsey Asbille Chow bei der Premiere von "Yellowstone" Staffel 5 Teil 2 im MoMA in New York.

Getty Images Luke Grimes, Schauspieler