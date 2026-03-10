Zahlen explodieren: Quotenerfolg für "Die Höhle der Löwen"

Die Gründer-Show Die Höhle der Löwen kann sich über starke Quoten freuen, wie aus einer Pressemitteilung von Vox hervorgeht. Die dritte Folge der 19. Staffel erreichte am Montagabend zur Primetime beim Gesamtpublikum 1,25 Millionen Zuschauer. In der Spitze verfolgten sogar bis zu 1,51 Millionen Menschen die neuesten Geschäftsideen, harten Verhandlungen und emotionalen Löwen-Momente auf VOX. Besonders erfreulich für den Sender: In allen Zielgruppen konnte die Show im Vergleich zur Vorwoche weiter zulegen und sich damit auf Wachstumskurs beweisen.

Vor allem bei den jüngeren Zuschauern punktete das Format mit den prominenten Investoren. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte "Die Höhle der Löwen" hervorragende 13,2 Prozent Marktanteil und war damit das erfolgreichste Format des Abends in der Primetime in dieser Zielgruppe. Auch in der etwas breiteren Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen erzielte die Gründer-Show starke 9,9 Prozent Marktanteil. VOX selbst konnte sich über einen Tagesmarktanteil von 9,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen freuen.

Schon vor wenigen Wochen hatte Vox mit spannenden Ankündigungen rund um die neue Staffel für Vorfreude gesorgt. Besonders das Gastspiel von Anne und Stefan Lemcke, den Gründern von Ankerkraut, in der dritten Folge sorgte für Gesprächsstoff. Auch Start-up-Experte Christian Miele wurde bereits als weiteres Highlight angekündigt. "Wir wollen den Gründern zusätzliche Perspektiven bieten", hieß es aus Senderkreisen. Die Rückkehr der Lemckes und die Teilnahme von Christian Miele galten als besondere Zugpferde der aktuellen Staffel.

RTL / Boris Breuer Janna Ensthaler, Carsten Maschmeyer, Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Frank Thelen und Ralf Dümmel

RTL / Bernd-Michael Maurer Christian Miele bei "Die Höhle der Löwen", 2026

RTL / Bernd-Michael Maurer Die "Gast-Löwen" Anne und Stefan Lemcke, 2026

