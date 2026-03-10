Schockierender Notruf belegt Schießerei auf Rihannas Villa

Aufgetauchte 911-Audioaufnahmen zeichnen ein erschütterndes Bild der Ereignisse, die sich am 8. März vor der Villa von Rihanna (38) in Beverly Hills abspielten. In den von der Daily Mail veröffentlichten Aufnahmen ist zu hören, wie die Leitstelle in hektischem Ton von etwa zehn abgefeuerten Schüssen auf das Anwesen berichtet. Die Sängerin befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in ihrem Haus, das sie mit ihrem Partner A$AP Rocky (37) teilt. Als mutmaßliche Schützin wurde inzwischen die 35-jährige Ivanna Ortiz aus Florida identifiziert, die inzwischen wegen versuchten Mordes angeklagt wurde.

In den Audioaufnahmen ist zu hören, wie die Einsatzkräfte wenige Minuten nach Beginn des Notrufs mitteilen, dass die Verdächtige in einem weißen Tesla unterwegs sein soll und aus dem Fahrzeug heraus geschossen haben soll. Die Aufnahmen dokumentieren auch die Suche nach Überwachungsaufnahmen, um eine bessere Sicht auf den weißen Tesla mit temporären Papierkennzeichen zu erhalten. Die Polizei beschrieb die Frau, die ihr Haar zu Zöpfen geflochten trug und eine cremefarbene Bluse anhatte, über Funk. Ein Polizeihubschrauber konnte das Fahrzeug schließlich auf einem Parkplatz in Sherman Oaks ausfindig machen, wo Ivanna festgenommen wurde. Niemand wurde bei dem Vorfall verletzt.

Die mutmaßliche Schützin, die ironischerweise als christliche Influencerin tätig ist, soll nur wenige Tage vor dem Vorfall verstörende Drohungen gegen Rihanna ausgesprochen haben. Wie die Daily Mail weiter enthüllte, hat Ivanna frühere Festnahmen wegen häuslicher Gewalt, fahrlässigen Fahrens und Verstoßes gegen Auflagen in Florida vorzuweisen. Im Dezember vergangenen Jahres hatte sie einen Antrag gestellt, um eine Entscheidung in ihrem Heimatstaat anzufechten, bei der das Sorgerecht für ihr Kind ihrem ehemaligen Partner übertragen wurde.

action press / JosiahW / BACKGRID Rihanna, Januar 2026

Getty Images Bei den Gotham Film Awards in New York: A$AP Rocky und Rihanna am roten Teppich

IMAGO / Cover-Images Rihanna, September 2025