Zoe Saldana unterstützt die Van der Beeks nun monatlich

Hollywood steht weiterhin an der Seite von Kimberly Van Der Beek und ihren sechs Kindern: Nur wenige Tage nach dem Tod von James Van der Beek (†48), der am 11. Februar im Alter von 48 Jahren an den Folgen einer Darmkrebserkrankung starb, sorgt nun Zoe Saldana (47) für Schlagzeilen. Die Schauspielerin, bekannt aus Avatar, unterstützt die Familie nicht nur mit einer einmaligen Summe, sondern hat eine monatliche Zahlung zugesagt. Die Nachricht über James’ Tod hatte Kimberly in einem emotionalen Beitrag in den sozialen Medien öffentlich gemacht.

Zoe richtete eine wiederkehrende Spende in Höhe von rund 2.106 Euro ein, wie unter anderem die Daily Mail berichtet. Keine einmalige Überweisung, kein schnelles Pflaster für das Gewissen – sondern ein dauerhaftes finanzielles Sicherheitsnetz für Witwe Kimberly und die sechs gemeinsamen Kinder. In ihrer Instagram-Story teilte Zoe ein Foto des Verstorbenen und schrieb dazu schlicht: "Das trifft uns hart… Unser tiefstes Beileid gilt seiner Familie." Wenige Worte, die das Ausmaß ihrer Anteilnahme nur erahnen ließen – denn die eigentliche Geste sprach für sich. Die GoFundMe-Kampagne, die von engen Freunden der Familie ins Leben gerufen worden war, knackte innerhalb von 24 Stunden die Marke von 1,3 Millionen Euro. Auch andere Prominente greifen der Familie unter die Arme. Regisseur Jon M. Chu (46) beteiligte sich mit rund 8.400 Euro, Steven Spielberg (79) überwies 21.000 Euro.

Die spannendste Frage, die sich Fans und Medien gleichermaßen stellten: Woher kannten sich Zoe und James überhaupt? Die ehrliche Antwort lautet: Es gibt keinen dokumentierten Berührungspunkt. Weder standen die beiden jemals gemeinsam vor der Kamera, noch sind aus Interviews persönliche Begegnungen oder eine engere Freundschaft bekannt. Es handelt sich offenbar um reine Menschlichkeit, nicht um eine Gefälligkeit unter Kollegen. In Hollywood, wo Beileidsbekundungen oft aus einem schnellen Instagram-Post bestehen, fällt eine stille, wiederkehrende Überweisung umso mehr auf. "Zoe setzt Maßstäbe", schrieb ein Fan auf der Plattform X. Die Schauspielerin selbst hat sich bis dato nicht öffentlich zu ihrer Spende geäußert – was die Geste für viele nur noch authentischer wirken lässt.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Zoe Saldana unterstützt die Familie Van der Beek

Instagram / vanderjames James Van Der Beek mit seiner Frau Kimberly und seinen sechs Kids im Juni 2022

Getty Images Zoë Saldaña bei den Golden-Globe-Awards, 2025