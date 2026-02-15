Zum Valentinstag: Meghan teilt Bild von Harry und Lilibet

Happy Valentine's Day: Mit einem Einblick in ihr Familienleben hat Herzogin Meghan (44) zum Valentinstag ihre Fans überrascht: Auf Instagram teilte sie ein neues Foto von Prinz Harry (41) und Prinzessin Lilibet (4), das ganz im Zeichen der Liebe steht. Die kleine Lilibet hält darauf einen Strauß roter Luftballons in den Händen, während Papa Harry sie in seinen Armen hält. Dazu schrieb Meghan in die Bildunterschrift: "Diese zwei + Archie = meine Valentins für immer." Entstanden ist die innige Aufnahme in ihrem Zuhause in den USA, wo das Paar mit seinen beiden Kindern abseits der britischen Royals lebt.

Klare Aufnahmen von Lilibet oder ihrem Bruder Archie sind eine Seltenheit. Meghan und Harry achten konsequent darauf, die Privatsphäre ihrer Kinder zu schützen, zeigen sie meist nur von hinten, im Profil oder in schwarz-weißen Schnappschüssen. Umso auffälliger ist das nun veröffentlichte Bild, auf dem Lilibet fast den gesamten Fokus einnimmt, während Harry für den beschützenden Rahmen sorgt. Schon im Oktober 2025 hatte Meghan zum Internationalen Mädchentag Aufnahmen von Lilibet veröffentlicht, die über den Rasen des Familienanwesens läuft, unterlegt mit dem Temptations-Klassiker "My Girl". Damals schrieb sie kämpferisch: "An alle Mädchen – diese Welt gehört euch. Tut alles, was ihr könnt, um eure Rechte zu schützen, erhebt eure Stimme, unterstützt euch gegenseitig." Eine Botschaft, die weit über einen simplen Social-Media-Post hinausging und Meghan einmal mehr als engagierte Mutter und Aktivistin inszenierte.

Dass Meghan den festlichen Valentinstag nutzt, um erneut einen Moment mit den Kindern zu teilen, passt zu dem Bild, das sie und Harry in den vergangenen Monaten von sich gezeichnet haben. Immer wieder lassen sie durch sorgfältig ausgewählte Fotos blicken, wie wichtig ihnen gemeinsame Erlebnisse sind – ob beim Besuch im Zoo, bei Ausflügen in die Natur oder im heimischen Garten. Besonders Meghan zeigt sich dabei oft entspannt, leger und den Kindern zugewandt, während Harry als liebevoller Vater an ihrer Seite steht. Für viele Fans entsteht so der Eindruck einer eng verbundenen Familie, in der trotz royaler Wurzeln viel Wert auf Nähe, Routinen und kleine Rituale gelegt wird – Momente wie der nun gezeigte Valentinstagsschnappschuss gehören offenbar genau dazu.

Instagram / meghan Harry und Lilibet am Valentinstag, 2026

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihrer Familie

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, August 2024