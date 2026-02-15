James Van der Beek wollte Familie mit Hauskauf absichern

James Van der Beek (†48) hat nur wenige Wochen vor seinem Krebstod noch eine große Entscheidung für seine Familie getroffen: Der frühere Dawson's Creek-Star kaufte am 9. Januar 2026 das Haus in Spicewood, Texas, in dem er mit seiner Frau Kimberly und den sechs gemeinsamen Kindern lebte. Etwa 4 Millionen Euro soll das Anwesen mit 36 Hektar Land gekostet haben, das die Familie zuvor nur gemietet hatte. Während James bereits schwer an Darmkrebs erkrankt war und seine Gesundheit sich deutlich verschlechterte, setzte er damit offenbar alles daran, seiner Frau und den Kindern ein dauerhaftes Zuhause zu sichern.

Der Schauspieler nutzte laut "Realtor.com" eine von einem kalifornischen Anwalt verwaltete LLC, um den Deal außerhalb des Marktes abzuwickeln. Auf dem weitläufigen Grundstück befinden sich mehrere kleine Häuser, ein Pool und ein großer Garten, in dem die Kinder Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn und Jeremiah bereits seit dem Umzug aus Los Angeles im Jahr 2020 aufgewachsen waren. "Wir wollten die Kinder aus Los Angeles herausholen. Wir wollten ihnen Freiraum geben und wollten, dass sie in der Natur leben", hatte James damals gegenüber City Lifestyle gesagt. Ein Insider verriet der Daily Mail, wie James seine letzten Tage verbracht habe. "James war mehrere Wochen im Hospiz und zum Zeitpunkt seines Todes sehr dünn. Er lag die meiste Zeit im Bett, weil er sehr schwach war und nichts mehr aß." Kurz vor Jahreswechsel hatte der Schauspieler seinen Fans noch eine nachdenkliche Neujahrsbotschaft auf Social Media hinterlassen und darüber gesprochen, dass wahre Neuanfänge eher im Frühling stattfänden.

Nach seinem Tod wurde eine GoFundMe-Seite ins Leben gerufen, um Kimberly und die Kinder zu unterstützen. In der Beschreibung heißt es, die jahrelangen Behandlungskosten hätten die finanziellen Reserven der Familie aufgebraucht, nun gehe es darum, das Haus zu halten, die Ausbildung der Kinder zu sichern und ihnen in der Trauerphase Stabilität zu geben. Innerhalb kürzester Zeit kamen mehr als eine Million zusammen, unter den Spendern finden sich auch prominente Freunde wie Regisseur Steven Spielberg (79) und Schauspielerin Zoe Saldana (47). Für Kimberly und die Kinder ist das Anwesen in Texas inzwischen nicht nur ein Zufluchtsort, sondern auch ein Stück Vermächtnis von James, der dort seine letzten Jahre mit ihnen verbrachte.

Instagram / vanderjames Kimberly und James Van Der Beek im August 2024

Instagram / vanderjames James Van der Beek und seine sechs Kinder, November 2022

Instagram / vanderjames James Van der Beek mit seiner Tochter Annabel