Diesen Schönheitseingriff hatte Apple Martin mit 18 Jahren

Apple Blythe Alison Martin (21), die Tochter von Gwyneth Paltrow (53) und Chris Martin (48), hat in einem neuen Video der YouTube-Serie "Beauty Secrets" von Vogue Einblicke in ihre Beauty-Routine gegeben und dabei eine persönliche Enthüllung gemacht. Die 21-Jährige erklärte, dass sie sich mit 18 Jahren die Lippen aufspritzen ließ, den Effekt aber schon kurz danach als zu heftig empfand. "Ich dachte, sie wären zu groß", verriet Apple und stellte klar, dass sie seitdem auf andere Methoden setzt, um den voluminösen Look zu erzielen.

In dem Video führte Apple, die derzeit als Studentin an der Vanderbilt University eingeschrieben ist, ihre persönliche Technik für die sogenannte "Lippenfiller-Illusion" vor und zeigte, wie sie den Look ganz ohne Injektionen erreicht. "Ich umrande knapp oberhalb der natürlichen Lippenform", erklärte sie. Der Einsatz von Lipgloss rundet ihre Routine ab, was ihre Lippen voller erscheinen lässt. Mit einem Augenzwinkern fügte sie hinzu: "Schon sieht man, die Lippen wirken voller – keine Filler."

Abseits von Uni-Stress und Beauty-Tutorials startet Apple parallel ihre ersten Schritte im Fashion-Business. Die junge Frau, die ihre Kindheit größtenteils im Schatten ihrer berühmten Eltern verbrachte, steht inzwischen selbstbewusst vor der Kamera und war kürzlich in ihrer allerersten Modekampagne zu sehen. Doch nicht nur im Mode- und Beauty-Bereich machte Apple in den letzten Monaten von sich reden. Mit dem Rock-Duo Jade Street veröffentlichte Apple im Oktober den Song "Satellites" und zeigte dabei zum ersten Mal ihre Stimme in einem professionellen Musikprojekt.

Getty Images Apple Martin, Tochter von Gwyneth Paltrow

Getty Images Gwyneth Paltrow und Chris Martin, 2014

Apple Martin in Aspen 2019