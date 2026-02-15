Musik verkauft für Megasumme: Britney Spears total entspannt

Britney Spears (44) zeigte sich erstmals wieder in der Öffentlichkeit, nachdem ihr Mega-Deal für Gesprächsstoff sorgte: Am Donnerstag wurde die Sängerin nahe ihres Zuhauses in Thousand Oaks im Großraum Los Angeles gesichtet, entspannt am Steuer eines schwarzen Mercedes G63 AMG, das Handy ans Ohr gedrückt. Ganz lässig mit Sonnenbrille und Casual-Look unterwegs, fuhr Britney solo durch die Stadt – als wäre der Ausverkauf eines der legendärsten Pop-Kataloge gerade nur eine Randnotiz. Paparazzi-Bilder lenkten den Blick auch auf die funkelnden Ringe an fast jedem Finger. Doch anders, als der Schmuck vermuten lässt, ist Britney nach Angaben von TMZ derzeit "komplett Single".

Hintergrund der Sichtung: Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Pop-Ikone ihre Anteile an ihren Musikrechten an den Publisher Primary Wave veräußert hat. Offiziell gibt es keine bestätigte Summe, doch Branchenstimmen sprechen von einem "Meilenstein-Deal", der sich um die Marke von 200 Millionen Dollar bewegen soll. Beteiligte Kreise gaben gegenüber TMZ an, Britney sei mit der Entscheidung sehr zufrieden. Während sie im Alltag unaufgeregt ihre Erledigungen machte, blieb sie dem Understatement treu und verzichtete auf jeden öffentlichen Kommentar – ein deutlicher Kontrast zur gewaltigen Tragweite des Geschäfts, das nun ihre größten Hits und wertvolle Archivbestände unter das Dach des Rechteverwerters stellt.

Britney, die seit Teenagerjahren als Pop-Superstar im Fokus steht, hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder bewusst Rückzugsphasen genommen und ihren Alltag auf Social Media mal verspielt, mal nachdenklich dokumentiert. Dass sie Ringe liebt, ist ihren Followern bekannt – Schmuck gehört für die Sängerin seit Langem zum Signature-Look, unabhängig von Beziehungsstatus oder großen Anlässen. Ihre größten Songs gelten weltweit als Soundtrack ganzer Generationen; die Künstlerin hat ihre Karriere häufig in Phasen geordnet und gönnt sich nach arbeitsintensiven Kapiteln private Inseln der Ruhe. Wer Britney kennt, weiß: Zwischen Ausfahrten im Auto, Tanzclips daheim und kurzen Auszeiten im Freundeskreis findet die Musikerin ihren Rhythmus, lange bevor die nächste große Entscheidung ansteht.

Imago Britney Spears bei den MTV Video Music Awards 2015 in Los Angeles

Getty Images Sängerin Britney Spears im Juli 2019 in Los Angeles

Instagram / britneyspears Britney Spears, Popstar