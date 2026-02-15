Valentinstag-Special: Chelsea Handlers durchtrainierter Body

Chelsea Handler (50) zeigt pünktlich zum Valentinstag, was sie draufhat: Die Comedian postete eine freche Spiegelaufnahme aus einem Hotelzimmer, in der sie nur schwarzen BH und Slip trägt – komplett ungeschminkt, das blonde Haar locker zur Seite gekämmt. Neben ihr auf dem Nachttisch: Brille, Wasserflasche und ein High-Protein-Riegel. Die Aufnahme entstand am Freitag, 13. Februar, und landete in ihrer Instagram-Story mit der Botschaft: "Mein Körper fürs Valentinswochenende". Wer sich fragt, wofür sie sich rüstet: Am 14. Februar steht Chelsea in Atlantic City auf der Bühne – und zwar nicht allein, sondern begleitet von reichlich Vorfreude auf ihr Publikum.

Der Valentinstag wird für Chelsea zur Show-Nacht: Im Hard Rock Hotel & Casino in Atlantic City macht sie mit "The High and Mighty Tour" Station. "Ich bin aufgeregt, wieder unterwegs zu sein und allen da draußen eine Extraportion Lachen und Freude zu bringen", erklärte sie in einem Pressestatement. "Es ist meine Pflicht als Comedian, die Dinge zu erhellen. Lachen ist Medizin, und ich bin eure Ärztin." Insider rechnen damit, dass auch ihr Freund im Saal sitzt – den lernte die Schauspielerin an einem Blackjack-Tisch in Las Vegas kennen. Die Geschichte dazu erzählte Chelsea kürzlich im Radio: Nach einer Show im Cosmopolitan zog sie mit ihrer Truppe ins Casino, setzte sich neben einen Mann mit Cowboyhut und bat ihn augenzwinkernd um einen kleinen Einsatz. Aus dem Spieleabend wurde Kontakt, Nachrichten, ein Wiedersehen – und schließlich sogar eine gemeinsame Reise zum Wonder Summit in die Antarktis.

Im Privatleben setzt die Autorin gern auf Abenteuer statt Konventionen. Nach ihrer Beziehung mit Jo Koy (54), die 2022 endete, sprach Chelsea offen darüber, dass sie Liebe groß denkt, aber nicht zwangsläufig in Richtung Trauschein. Reisen, spontane Ideen und ein enger Freundeskreis geben ihr Rückhalt, wenn sie zwischen Tourbus, Hotelzimmer und Bühne pendelt. Sportliche Routinen, viel Bewegung auf Tour und ein Blick auf Ernährung gehören zu ihrem Alltag, auch wenn sie öffentlich lieber über Humor als über Fitnesspläne spricht. In der Entertainment-Welt wird seit Monaten über schnelle Abnehm-Trends diskutiert, doch Chelsea setzt in ihren Auftritten den Kontrapunkt: Selbstironie, klare Worte und der Spaß am Moment. So passt auch ihr Valentinsgruß in Schwarz – lässig, direkt und ganz auf ihr Publikum zugeschnitten.

Getty Images Chelsea Handler, TV-Star

Instagram / chelseahandler Chelsea Handler am Valentinstag 2026

Instagram / chelseahandler Chelsea Handler mit ihrem neuen Freund