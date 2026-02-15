Michelle Daniaux und Sandro Ritzini verkünden ihre Verlobung

Michelle Daniaux und ihr Freund Sandro Ritzini haben auf Instagram bekannt gegeben, dass sie sich verlobt haben. Mit einem niedlichen Animationsfilm, den sie auf der Plattform teilten, nahmen sie ihre Fans mit auf eine Reise durch ihre Beziehung. Das Video zeigt, wie die beiden bereits zahlreiche Abenteuer an Orten wie Paris, London und Las Vegas erlebt haben. Der Höhepunkt des Clips ist schließlich Sandros romantischer Heiratsantrag in Saariselkä, einem Ort in Lappland, Finnland. Michelle schrieb dazu berührende Worte: "Er hat gefragt und ich habe Ja gesagt. Für immer startet genau jetzt." In der Kommentarspalte wurde das Paar mit Glückwünschen überhäuft.

Von Fans und Prominenten gleichermaßen gab es reichlich Liebe für die romantische Verkündung. Realitystars wie Jessica Hnatyk (25), Luisa Früh und Sam Dylan (35) schickten ihre Glückwünsche. Auch Vanessa Brahimi und Gina Beckmann (25) gratulierten herzlich. Michelle selbst ließ in ihrem Beitrag durchblicken, dass sie noch viel zu dem besonderen Moment zu sagen habe: "Ich habe so viel zu sagen, aber dieses Video reicht erst mal aus." Der Animationsfilm hat zahlreiche Likes und Kommentare gesammelt – ein Zeichen, dass das Paar viele Menschen mit seiner Freude angesteckt hat.

Michelle und Sandro hatten schon vor einem Jahr offen über die besonderen Seiten ihrer Beziehung gesprochen. Damals verriet Michelle im Promiflash-Interview, worauf es ihr bei ihrem Freund besonders ankommt: "Der Humor steht an erster Stelle." Sie betonte außerdem, wie sehr sie schätzt, dass die Unterstützung ihres Partners ihr in allen Lebenslagen Rückhalt gibt: "Er ist immer für mich da, egal, was für ein Problem es gibt. So dumme Sachen wie mit dem Auto, mit Steuern und Buchhaltung – alledem, womit ich nichts zu tun haben will. Da ist er immer an meiner Seite und sagt immer: 'Das ist nicht so schlimm, wir bekommen das hin, alles wird gut.' Er kümmert sich einfach gut."

Anzeige Anzeige

Instagram / michelledaniaux Sandro Ritzini und Michelle Daniaux, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / michelledaniaux Sandro Ritzini und Michelle Daniaux, April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux und Sandro Ritzini, August 2024

Anzeige