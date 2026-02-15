Foto mit Baby auf dem Arm: Kontra K ist erneut Papa geworden

Rapper Kontra K (38) hat seine Community am Sonntag mit einer süßen Nachricht überrascht: Der Musiker ist erneut Vater geworden und teilt die frohe Botschaft auf Instagram. Auf einem schwarz-weißen Foto steht Kontra K am Mikrofon, in seinem linken Arm schlummert ein Neugeborenes, während er weiter rappt. Den Moment kommentiert er knapp mit den Worten: "Papa ackert." Die Aufnahme entstand im Studio und zeigt, wo er die Neuigkeit verkündet hat – mitten im Arbeitsmodus und offenbar mit Unterstützung ganz nah bei sich. Wo genau das Bild entstanden ist, verrät der Beitrag nicht, doch die Botschaft ist eindeutig: Nachwuchs ist da – und die Freude ist groß.

Unter dem Post sammeln sich in rasanter Geschwindigkeit Glückwünsche von Fans und Weggefährten. "Oh mein Gott, willkommen auf unserer Welt, kleiner Wolf. So süß! Nur das Beste für euch, eine wunderschöne Zeit und vor allem ewiges Glück und Gesundheit! Herzlichen Glückwunsch, Max!", schreibt eine Followerin. "Alles Gute und viel Freude und tolle Momente mit dem neuen Familienzuwachs", heißt es in einem weiteren Kommentar. Auch Kollegin LaFee (35) sendet ihren Gruß: "Glückwunsch", dazu ein blaues Herz-Emoji. Kontra K hatte vor dem jüngsten Baby bereits drei Kinder: Sohn Nathan kam 2014 zur Welt, 2019 und 2021 folgten zwei weitere Kinder. Details zum Namen oder Geschlecht des jüngsten Familienmitglieds lässt der Rapper aktuell offen.

Schon bei seiner dritten Vaterschaft hat der Rapper bewiesen, dass er in Herzensangelegenheiten manchmal eine Ausnahme macht. Normalerweise hält er sein Privatleben streng aus der Öffentlichkeit heraus, doch damals teilte er auf Instagram ein rührendes Schwarz-Weiß-Foto. Darauf hielt das Baby gerade seinen Finger fest. Die Szene kommentierte er schlicht mit: "Das Einzige, was zählt." Damals verriet der Musiker kurz vor der Geburt im Interview sogar ein rares Detail über sein Familienglück. "Ich stehe jetzt schon mit der Flinte vor dem Haus. Ich kenne doch die Jungs. Deshalb an alle Zukünftigen: Zieht euch warm an. Ich bin ein richtig ekliger Schwiegervater. Die werden es mit mir nicht einfach haben", scherzte er offen. Den Namen oder das genaue Geburtsdatum seines Kindes behielt er zwar für sich, doch die Freude über seine erste Tochter machte er öffentlich.

Instagram / kontrak Kontra K mit Baby, Februar 2026

Getty Images LaFee im Juli 2018

Instagram / kontrak Kontra K mit seinen Hunden im Juli 2023

