Cardi B und Stefon Diggs' gemeinsamer Sohn ist auf der Welt

Cardi B (33) und Stefon Diggs sind Eltern geworden! Die erfolgreiche Rapperin brachte in der vergangenen Woche einen Jungen zur Welt. Die 33-Jährige, die in der Vergangenheit Hits wie "WAP" und "Bodak Yellow" landete, bestätigte die Geburt ihres vierten Kindes jetzt in einem emotionalen Beitrag auf Instagram. Der Star-Receiver der New England Patriots war an ihrer Seite, als der kleine Nachwuchs das Licht der Welt erblickte. Der jüngste Spross ist das erste gemeinsame Kind des Paares, das nach der Trennung der Musikerin von ihrem Ex-Mann Offset (33) im vergangenen Jahr zusammengefunden hatte.

Wie TMZ meldete, sei die Geburt des Jungen bereits vergangene Woche erfolgt. In ihrem Post klang Cardi zugleich nachdenklich und angriffslustig. "Mein letztes Kapitel war der Beginn einer neuen Saison. Von vorn anzufangen ist nie leicht, aber es hat sich so gelohnt! Ich habe neue Musik und ein neues Album in die Welt gebracht! Ein neues Baby in meiner Welt und noch ein Grund, die beste Version von mir zu sein", schrieb sie. Ihre vierte Schwangerschaft hatte die Musikerin im September öffentlich gemacht. In einem TV-Interview bei "CBS Mornings" zeigte sie sich gelöst: "Ich bin aufgeregt, ich bin glücklich, ich fühle mich in einem guten Space."

Schon vor einer Woche hatte Stefon seinen Wunsch nach einem Sohn ganz offen geäußert. Bei den CFDA Fashion Awards in New York verriet der Football-Star dem Magazin People: "Es ist ein Junge. Das ist alles, was ich brauche." Bereits damals zeigte sich der Sportler voller Vorfreude auf sein erstes gemeinsames Kind mit der Rapperin und erzählte, wie er sich darauf freue, den kleinen Mann bald spielerisch an Liegestütze und Lauftraining heranzuführen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cardi B und Stefon Diggs, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B im September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B und Stefon Diggs im Juni 2025

Anzeige