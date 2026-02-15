Luna Schweiger verrät: Sie ist seit Dezember wieder vergeben

Luna Schweiger (29) macht es offiziell: Die Schauspielerin ist wieder vergeben – und das schon seit Dezember. Gegenüber Bild erzählt Luna, dass es ganz ohne Kameras funkte, bei ihr zu Hause in Berlin und ausgerechnet dort, wo sie sich am wohlsten fühlt: im Reitstall. Kennengelernt hat sie ihren neuen Partner bei einem Turnier – fernab von Blitzlicht und rotem Teppich, stattdessen zwischen Sattelkammer und Hufgetrappel. Dass die neue Liebe nun sogar ihr nächstes TV-Abenteuer stoppt, verrät sie gleich mit: Die bereits geplante Datingshow ist gestrichen. "Gecancelt! Ich hab mich privat verliebt. Das Projekt hat einfach zu lange gedauert", sagt Luna. Und sie lacht über ihr Tempo in Herzensdingen: "Ich bin nicht lange Single, haha!"

Damit ist auch die spannendste Frage geklärt: Was wird aus der angekündigten Suche nach Mr. Right im Fernsehen? Luna zieht den Stecker, bevor die erste Rose überhaupt verteilt wird – und begründet das mit einem Happy End hinter den Kulissen. Den Namen ihres neuen Freundes will sie noch nicht nennen. Aber ein paar Details gibt es doch: Er ist Reiter, gelassen, geduldig und "komplett stressresistent", wie sie gegenüber dem Blatt beschreibt. Getroffen haben sich die beiden im Stall, verliebt haben sie sich zwischen Pferden – und ihren ersten Valentinstag feierten sie mit einer Reise nach London, um dort das bevorstehende chinesische Neujahr im "Year of the Fire Horse" einzuläuten. Für Luna, die fünf Pferde hat und den Stall als ihren Ausgleich beschreibt, passt das perfekt: "Im Stall bin ich einfach Luna." Dass ihr neuer Partner Tiere genauso liebt, sei das verbindende Element – und offenbar genau das, was sie gesucht hat.

Vor rund fünf Wochen sorgte die Schauspielerin noch mit ganz anderen Bildern für Aufsehen: Gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Kevin Prinz von Anhalt (31) stand Luna für das Musikvideo "Immer wieder" vor der Kamera. Seite an Seite spielten die beiden ein Liebespaar, lachten, hielten Händchen und kamen sich bei einem Beinahe-Kuss erstaunlich nah. Kevin sagte später zu Bild: "Es war nicht leicht, sich wieder auf die Nähe einzulassen und in alte Gefühle hineinzudenken." Luna selbst nahm das Ganze als Profi gelassen und half Kevin dabei, vor der Kamera nicht nervös zu werden. Trotz der plötzlichen Nähe auf dem Bildschirm und vieler Spekulationen blieb das Verhältnis der beiden eindeutig freundschaftlich. Kevin betonte, er sei aktuell solo, "aber sehr glücklich".

Imago Luna Schweiger, November 2025

Getty Images Luna Schweiger, Schauspielerin

Getty Images Luna Schweiger und Kevin Prinz von Anhalt im Juni 2022

