Nach Kritik: Brooklyn Beckham entfolgt Gordon Ramsay

Brooklyn Peltz-Beckham (26) hat Starkoch Gordon Ramsay (59) auf Instagram entfolgt – ausgerechnet den langjährigen besten Freund seines Vaters David Beckham (50). Der Social-Media-Star zog diesen Schritt nur Stunden, nachdem ein Interview erschienen war, in dem Gordon den 26-Jährigen deutlich ermahnte, offenbar mit Blick auf den offenen Bruch mit seinen Eltern David und Victoria Beckham (51). Der Brite forderte Brooklyn darin auf, "sich daran zu erinnern, wo er herkommt", und sprach offen über dessen Ehe mit Schauspielerin Nicola Peltz (31). Während Brooklyn den Koch nun aus seiner Follow-Liste gestrichen hat, folgt Gordon dem ältesten Beckham-Sohn weiterhin und hat ihn damit – anders als Brooklyns Eltern – nicht vollständig in den sozialen Medien geblockt.

Gordon erklärte im Interview mit der Sun, er sehe bei Brooklyn vor allem eine starke "Verliebtheit" in Nicola, die seiner Meinung nach eine große Rolle beim eskalierenden Familienkrach spiele. Für Victoria und David hat er nur lobende Worte übrig. "Ich habe selbst gesehen, wie gut sie als Eltern sind. David ist einfach ein unglaublicher Vater. Beide investieren so viel Energie in ihre Kinder, und ich weiß, wie oft sie Brooklyn schon aus der Scheiße gezogen haben", so der Starkoch. Freunde der Familie erzählten der Daily Mail, Brooklyn und Nicola seien über die offenen Worte alles andere als begeistert und reagierten extrem dünnhäutig auf jede Form von Kritik: Sie wollten offenbar nur schmeichelhafte Berichte über sich lesen. Gordon betonte dagegen, er liebe Brooklyn, ihr Kontakt laufe über Nachrichten, und er glaube, dass "der Groschen noch fallen" werde – auch mit Blick auf frühere Vorwürfe. Dass Victoria Nicola bei der Hochzeit bloßgestellt hätte, weist Gordon, der selbst dabei war, entschieden zurück.

Gordon kennt Brooklyn seit dessen Kindertagen, sein Sohn Jack war lange Brooklyns engster Freund, die Beckhams galten für den Sternekoch fast als Wahlfamilie. Für Brooklyn wiederum spielten prominente Patenfiguren neben den berühmten Eltern immer eine große Rolle, gerade in Phasen, in denen er sich beruflich neu erfinden wollte – ob als Fußballer, Fotograf oder Hobbykoch. Einzig den Kontakt zu seinen Tanten hält er noch aufrecht. Privat zeigt er sich seit seiner Hochzeit mit Nicola gern als verschworene Einheit mit seiner Frau, gemeinsame Auftritte, Pärchen-Selfies und Liebesbekundungen dominieren seine öffentlichen Kanäle.

Getty Images Brooklyn Peltz Beckham im Juni 2024 auf der Pariser Fashion Woche

Getty Images Gordon Ramsay und David Beckham verfolgen das Spiel der Los Angeles Lakers gegen die Dallas Mavericks im Staples Center, 2. Mai 2011

Instagram / Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, Juli 2025