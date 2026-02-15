Bodyshaming-Eklat: Aleks Petrovic kritisiert Emmy und Ariel

Emmy Russ (26) und Ariel (22) sorgen in der aktuellen Staffel von #CoupleChallenge für heftige Diskussionen. Die beiden Reality-TV-Damen gerieten mit ihrer Mitstreiterin Sophie Welack aneinander und äußerten abwertende Kommentare über ihre Figur. Die Szene sorgte für Empörung bei den Zuschauern – und auch bei Aleksandar Petrovic (34), der ebenfalls an der Show teilnimmt. In einer Instagram-Fragerunde bezieht der Realitystar nun klar Stellung und findet deutliche Worte gegen Bodyshaming: "Das ist einfach nur fatal, kindisch, zurückgeblieben und giftig. [...] In dem Punkt haben Emmy und Ariel komplett reingeschissen. Das hat deren wahres Gesicht und deren wahren Charakter gezeigt. Die denken, die wären etwas Besseres. Ihr seid gar nichts. Ihr seid nichts Besseres. Das macht euch nur noch schlechter."

In seiner Story findet Aleks klare Worte gegen Mobbing und speziell gegen das Verhalten seiner Mitstreiterinnen. Er appelliert eindringlich an seine Follower: "Hört auf, Bodyshaming zu betreiben. Hört auf, Leute zu mobben." Der zweifache Temptation Island VIP-Kandidat spricht über die Auswirkungen von Mobbing und schildert, wie sehr Demütigungen Menschen prägen können – oft ein Leben lang. Für ihn habe das nichts mit Entertainment zu tun, sondern überschreitet eine klare Grenze: "Das ist nicht cool. Das ist alles andere als stark. Das ist absolut schwach. Das zeigt nur, wie schwach Mobber wirklich sind, [...]. Mobber wollen von den eigenen Macken ablenken und andere Menschen demütigen, um sich stärker zu fühlen."

Der Konflikt hatte sich nach einer hitzigen Auseinandersetzung im Haus zugespitzt, bei der Sophie ins Kreuzfeuer geriet. Im Streit um den Platz in der Raucherecke stellte sich Emmy klar auf die Seite ihrer Verbündeten Ariel und griff die Sommerhaus der Normalos-Bekanntheit mit provokanten Aussagen an. "Ich weiß gar nicht, woher du den Mut hast, so mit uns zu sprechen", warf sie ihr an den Kopf. Sophie konterte: "Weil ihr nichts Besseres seid als ich. Du hast auch nur zwei Beine, zwei Arme und einen Kopf, mehr hast du auch nicht." Daraufhin stichelte Emmy: "Na ja, ein bisschen weniger habe ich am Körper." Für Sophie war damit eine Grenze überschritten. "Bodyshaming oder was?", fragte sie unter Tränen, während Emmy und Ariel nur hämisch lachten.

IMAGO / Panama Pictures Aleks Petrovic, Realitystar

RTLZWEI Ariel und Emmy Russ bei "#CoupleChallenge"

RTLZWEI Sophie Welack, Emmy Russ, Hendrik Sünder und Ariel bei "#CoupleChallenge"