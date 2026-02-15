Reboot von Krimi-Klassiker: "Bones"-Star spielt Hauptrolle

David Boreanaz (56), bekannt aus Serienhits wie Bones und Buffy, übernimmt die Hauptrolle im geplanten Reboot des 70er-Jahre-Krimi-Klassikers "Detektiv Rockford – Anruf genügt". Die Neuauflage wird vom US-Sender NBC produziert und bringt den legendären Privatdetektiv Jim Rockford zurück auf die Bildschirme. Bevor David seine Zusage gab, suchte er das Gespräch mit Gigi Garner, der Tochter des 2014 verstorbenen, ursprünglichen Rockford-Darstellers James Garner (†86). Auf der Plattform X teilte sie ihre Begeisterung: "Wenn es einer schaffen kann, dann er! Ich bin 100 Prozent an Bord!", schrieb sie zu ihrem Gespräch mit dem Schauspieler.

Die Originalserie, die von 1974 bis 1980 lief, drehte sich um den Privatdetektiv Jim Rockford, der einst zu Unrecht im Gefängnis saß und jetzt in einem Wohnwagen am Malibu-Pier residiert. Seine Aufträge bekam er oft von einem befreundeten Polizisten. Bisher sind keine weiteren Details über die Besetzung bekannt, doch Produzent Mike Daniels, der unter anderem für "Sons of Anarchy" verantwortlich war, verspricht laut der News-Plattform Serienjunkies eine moderne Neuinterpretation des Klassikers. Gedreht werden soll die Serie in Atlanta, obwohl die Handlung wie im Original in Los Angeles spielt.

David, der mit der Vampirfigur Angel in "Buffy" und dem Spin-off "Angel" seinen Durchbruch feierte, wurde später durch die langlebige Crime-Serie "Bones" und das Militär-Drama "SEAL Team" zum festen TV-Gesicht. Über die Jahre hat er sich einen Ruf als zuverlässiger Ensemble-Spieler erarbeitet. Dass er vor der Zusage persönlich bei Gigi nachfragte, wie sie zum Reboot steht, zeigt eine zwischenmenschliche Seite. Für Gigi wiederum bedeutet das Projekt, dass das Vermächtnis ihres Vaters in einer neuen Generation weiterlebt.

Anzeige Anzeige

Getty Images David Boreanaz beim "Bones" 20th Anniversary Retrospective des Televerse Festival in Los Angeles, 2025

Anzeige Anzeige

Imago Szene aus "Detektiv Rockford – Anruf genügt" mit James Garner und Rob Reiner

Anzeige Anzeige

Rex Features / Rex Features / ActionPress Der Cast von "Angel – Jäger der Finsternis"

Anzeige