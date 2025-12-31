So feiern die deutschen Stars und Sternchen Silvester 2025

Sonne statt Kälte: Michelle Hunziker (48) und ihre Tochter Aurora Ramazzotti (29) läuten den Jahreswechsel im Badeparadies ein – und zwar im Bikini-Partnerlook am Strand von Watamu in Kenia. Zwischen Palmen, Puderzuckersand und knallblauem Himmel posieren die Moderatorin und die Influencerin lachend für Instagram, während zu Hause die Partyplanungen laufen. Mit dabei ist Auroras Verlobter Goffredo Cerza (29), der ebenfalls ins Foto-Karussell rutscht, und der gemeinsame Sohn Cesare. Gefeiert wird bei rund 32 Grad direkt am Indischen Ozean. "Hotties", "genießt das Sonnenparadies" und "wie Schwestern" schwärmen Fans unter den Bildern, die jetzt den Silvester-Feed dominieren.

Auch anderswo wird im Promi-Style angestoßen: Annemarie Carpendale (48) verrät Bild, dass sie mit Familie nach Mexiko geflogen ist, um dort einen Freund zu besuchen. In Berlin macht es sich Simone Thomalla (60) gemütlich, während Tochter Sophia (36) mit Tennisprofi Alexander Zverev (28) schon für die Australian Open in Australien ist. Heino (87) genießt die Nacht der Nächte in Kitzbühel mit seiner Wahlfamilie und hebt auf der Terrasse das Rotweinglas. In Dubai lassen es Carmen (60) und Robert Geiss (61) krachen, und auch Verona Pooth (57) startet dort mit Ehemann Franjo (56), den Söhnen Diego (22) und Rocco (14) sowie Diegos Freundin Louisa ins neue Jahr. Bushido (47) und Anna-Maria Ferchichi (44) feiern mit der Großfamilie bei Schwester Sarah Connor (45). Oliver Pocher (47) landet nach Wetterchaos über Umwege auf Bali und holt mit seinen beiden Söhnen die Party auf der Insel nach. Thomas Anders (62) wiederum arbeitet sich ins neue Jahr: TV-Auftritt in Polen an Silvester, danach geht es direkt weiter Richtung Dubai für ein Konzert in der Opera.

Hinter den funkelnden Bildern steckt viel Familienzeit und vertraute Rituale. Aurora, deren Vater der Popstar Eros Ramazzotti (62) ist, kennt Watamu bestens – die Eltern ihres Verlobten haben dort eine Villa, in der vergangenes Jahr schon ins neue Jahr gefeiert wurde, und dieses Mal zeigt sie Michelle ihr Lieblingsrefugium am Meer. Verona hat in Dubai ein neues Zuhause gefunden und genießt das engere Zusammenleben mit der Familie. Heino pflegt seit Jahren den ruhigen Jahreswechsel mit seinen engsten Begleitern, die zu seiner Wahlfamilie geworden sind. Und während manche getrennte Wege gehen, teilen sie doch dieselbe Idee von Silvester: einmal Luft holen, die Liebsten um sich scharen und mit einem Lächeln in das nächste Kapitel starten.

Anzeige Anzeige

Instagram / therealauroragram Michelle Hunziker und Aurora Ramazzotti in Kenia, Silvester 2025

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Franjo, Verona, Rocco und Diego Pooth

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahconnor Valentina Lewe, Lulu Lewe, Soraya Lewe, Anna-Maria Ferchichi und Sarah Connor, Dezember 2025

Anzeige