Kein Braun mehr: Jennifer Degenhart hat jetzt rote Haare

Jennifer Degenhart (28) sorgt mit einer radikalen Typveränderung für Aufsehen: Die Influencerin und Reality-Bekanntheit zeigte sich am Montag in Köln via Instagram erstmals mit feuerroten Haaren – ein krasser Bruch mit ihrer bisherigen langen, fast schwarzen Mähne. Begleitet wurde der neue Look von einer Ansage, die neugierig macht: "2026 wird intensiv", schrieb Jennifer zu ihrem Post. Dazu passte auch ihr frisch gewechseltes Profilbild, das nun eine weibliche Comic-Figur zeigt, die ihrem neuen Auftreten entspricht. In den Kommentaren sammelte die Social-Media-Powerfrau reichlich Zuspruch und machte damit sofort deutlich, wohin die Reise in ihrem Feed gehen könnte.

Unter dem Post mischten sich neben Fans auch Stimmen aus der Reality-Szene. Kolleginnen feierten die Verwandlung und markierten die 28-Jährige mit Flammen-Emojis und Herzchen. Auffällig: Jennifer verzichtete vorerst auf weitere Details zu möglichen Projekten und ließ die Ankündigung für sich stehen. Zuletzt hatte sie 2025 gemeinsam mit ihrem Partner Marvin Kleinen in Das Sommerhaus der Stars für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Ob und in welchem Format die Netz-Bekanntheit 2026 wieder im TV auftaucht, ist offen – der Teaser ihres neuen Looks lässt aber viele ihrer Follower auf mehr Content und klare Ansagen hoffen.

Privat und auf Social Media zeigt sich Jennifer ihren Fans seit längerem als offene, oft sehr direkte Persönlichkeit, die ihre Community an Höhen und Tiefen teilhaben lässt. An der Seite von Marvin, mit dem sie regelmäßig gemeinsame Einblicke in den Alltag teilt, wirkt die Reality-Bekanntheit oft ausgelassen und humorvoll, egal ob beim entspannten Sofa-Abend oder auf Reisen. Stil-Experimente gehören bei der Content-Erstellerin immer wieder dazu, doch so drastisch wie jetzt hat sie ihren Typ bisher selten verändert. Dass sie ihr neues Ich gleich mit einer Comic-Version von sich krönt, passt zu ihrem verspielten Auftreten im Netz, mit dem sie ihre Fans seit Jahren bei Laune hält.

IMAGO / BOBO Jennifer Degenhart, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / jenniferdegenhart_ Jennifer Degenhart, Reality-TV-Star

IMAGO / BOBO Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen, Oktober 2025