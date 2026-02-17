So will sich Team HE/RO den "The Voice Kids"-Sieg schnappen

Heiko Lochmann (26) und Roman Lochmann (26) wollen es als Team HE/RO bei The Voice Kids wissen: Die Zwillinge sitzen in der aktuellen Staffel, die am 14. Februar 2026 auf SAT.1 und Joyn gestartet ist, gemeinsam auf dem Doppelstuhl der Show und kämpfen mit ihrem Team um den Sieg. Im Gespräch mit Promiflash verraten die Musiker jetzt, wie sie den Triumph holen wollen – und machen dabei schnell klar, dass sie nicht auf strenge Regeln oder knallharte Taktiken setzen. Stattdessen stehen für die beiden Brüder die kleinen Talente im Mittelpunkt, die sie mit viel Gefühl und Zuspruch durch die aufregende Zeit auf der großen Bühne begleiten wollen.

Heiko beschreibt seine Herangehensweise im Interview als klar kinderorientiert. Strategische Spielchen seien für ihn zweitrangig, wichtiger sei, dass die Auftritte der Nachwuchssänger glänzen. "Unser Team lebt von den Performances der Kids", erklärt er und betont, dass es seine Aufgabe sei, die jungen Talente zu ermutigen und gemeinsam an Details zu feilen. Fehler seien dabei ausdrücklich erlaubt, denn aus ihnen könne man lernen. Der Social-Media-Star will den Kids vor allem das Gefühl geben, am richtigen Ort zu sein und keine Angst haben zu müssen, auch wenn der Wettkampf zwischen den Teams und innerhalb der Show spürbar ist. Für Roman spielt bei der Auswahl der Talente fast nur die innere Stimme eine Rolle: Er verlässt sich komplett auf sein Bauchgefühl. Checklisten oder starre Kriterien gebe es bei ihm nicht, denn, wie er sagt, lebt Musik für ihn "komplett von Gefühlen", und genau diese Emotionen will er auf der Bühne spüren.

Der Job als Coaches bei "The Voice Kids" markiert für die Zwillinge auch persönlich einen emotionalen Meilenstein. Heiko erzählte gegenüber Promiflash, dass ihm die Zusage in einem ganz besonderen Moment erreichte: Im Bademantel saß er gerade in der Sauna ihres Fitnessstudios, als Roman plötzlich mit der freudigen Nachricht hereinstürmte. "Ich musste mich erst mal kneifen, um zu checken, dass das echt ist – wir haben uns total gefreut", berichtete der Musiker begeistert. Ein besonderes Highlight erlebten die Brüder dann gleich zu Beginn der Staffel. Die junge Kandidatin Maja wagte sich mit einem Song von den beiden auf die Bühne – für die Musiker war das eine echte Überraschung.

Anzeige Anzeige

Joyn Heiko und Roman Lochmann, "The Voice Kids" 2026

Anzeige Anzeige

Joyn Alvaro Soler und die Lochmann-Brüder, "The Voice Kids" 2026

Anzeige Anzeige

Maxi Karcher Heiko und Roman Lochmann, deutsche Musiker