Neuer Flirt? Reicher Unternehmer umwirbt wohl Nicole Kidman

Nicole Kidman (58) soll ein neues Kapitel in ihrem Liebesleben aufschlagen – und ein schwerreicher Unternehmer scheint dabei eine zentrale Rolle zu spielen. Wie das Portal TMZ unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen berichtet, hat Paul Salem, der Vorsitzende des Aufsichtsrats von MGM Resorts International, ein Auge auf die Schauspielerin geworfen. Demnach umwirbt der Businessmann die Oscar-Preisträgerin romantisch und macht in seinem Umfeld kein Geheimnis daraus, dass er großes Interesse an ihr hat. Die beiden kennen sich über gemeinsame Bekannte und hätten sich laut Insidern bereits zweimal in einer Gruppe getroffen. Einzeldates oder vertraute Treffen zu zweit soll es bislang jedoch nicht gegeben haben. Nicole gilt derzeit als Single und soll momentan offiziell mit niemandem zusammen sein.

Hinter den Kulissen wird der mögliche neue Flirt aufmerksam beobachtet, denn sowohl Nicole als auch Paul bringen bereits Beziehungsgeschichten mit. Nicoles Ehe mit Musiker Keith Urban (58) zerbrach im vergangenen Jahr nach fast zwei Jahrzehnten. Die Schauspielerin und der Country-Star haben zwei gemeinsame Kinder, die heute im Teenageralter sind. Aus dem Umfeld der beiden hieß es, Nicole habe die Ehe retten wollen, während Keith angeblich auf Distanz geblieben sei. Paul wiederum ließ sich 2021 von seiner Ex-Frau Navyn scheiden. Sein Privatleben hielt er seitdem weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Weder Vertreter von Nicole noch von Paul wollten die aktuellen Spekulationen gegenüber TMZ bisher kommentieren.

Privat gilt Nicole als jemand, der die Balance zwischen glitzernder Hollywoodwelt und ruhigem Familienalltag sucht. In Interviews betont die Schauspielerin immer wieder, wie wichtig ihr ihre Kinder sind und dass sie sich abseits von Dreharbeiten am liebsten zurückzieht. Auch nach der Trennung von Keith wirkten öffentliche Auftritte meist kontrolliert und professionell, während über ihr Gefühlsleben wenig nach außen drang. Paul hingegen ist vor allem für seine beruflichen Erfolge im Finanz- und Entertainmentbereich bekannt und tritt selten mit persönlichen Themen in Erscheinung. Dass sich ihre Wege nun über gemeinsame Freunde kreuzen, bringt zwei Menschen zusammen, die beides kennen: das Blitzlicht auf dem roten Teppich und das Bedürfnis nach Diskretion im Privaten. Wie es zwischen der Schauspielerin und dem Unternehmer weitergeht, behalten beide vorerst für sich.

Getty Images Nicole Kidman bei der Chanel Haute Couture Frühjahr/Sommer 2026-Show in Paris, Januar 2026

Imago Nicole Kidman auf den Chanel-Modenschau, Oktober 2025

Getty Images Nicole Kidman bei Kering Women in Motion während der Filmfestspiele von Cannes 2025