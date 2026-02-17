Doppelter Spin-off-Wunsch: Fans wollen mehr "Bridgerton"

Seit dem Start der vierten Staffel von Bridgerton ist die Netflix-Fanbase wieder in Ekstase – und diesmal nicht nur wegen romantischer Blicke am Maskenball, sondern weil viele sich mehr "Bridgerton"-Universum wünschen als nur die Hauptgeschichten. Die Zuschauer feiern nicht nur die aktuellen Folgen, sondern fordern jetzt regelrecht mehr Serien-Nachschub für zwei absolute Fanlieblinge. Beim Start der neuen Season verriet Bridgerton-Executive-Producer Tom Verica (61) laut Popverse, dass Netflix bereits über weitere Spin-Off-Projekte nachdenkt, ähnlich wie bei der erfolgreichen Prequel-Serie "Queen Charlotte: Eine Bridgerton Geschichte". Er bestätigte, dass Gespräche über zusätzliche Formate laufen könnten – und Fans erwarten nun, dass das Studio zuschlägt.

Besonders zwei Figuren stehen aktuell im Mittelpunkt der Fan-Wünsche: Lady Violet Bridgerton und Lady Agatha Danbury. In der laufenden Staffel bittet Danbury um eine Auszeit vom Hof – ein Moment, der viele Fans emotional berührt hat, weil sie Parallelen zur Queen-Charlotte-Story erkennen. Genau diese Beziehung zwischen starken Frauen im Bridgerton-Universum wollen einige Zuschauer nun in einer eigenen Serie weiterverfolgt sehen. Die bereits realisierte "Queen Charlotte: Eine Bridgerton Geschichte" war ein Hit unter Fans und Kritikern gleichermaßen. Viele wünschen sich daher, dass Netflix dieses Erfolgskonzept mit Fortsetzungen oder neuen Ablegern fortsetzt – nicht nur mit Charlotte selbst, sondern mit Figuren, die in der Originalserie genauso viel Charme und Tiefe mitbringen.

In Social-Media-Foren und Fan-Groups wird daher hitzig darüber diskutiert, welche Charaktere eine Spin-Off-Chance verdienen – nicht nur die Queens und Herzoginnen, sondern auch Seitenfiguren mit Kultstatus im Ton der Regency-Zeit. Ob Netflix wirklich grünes Licht für zwei neue Bridgerton-Spin-Offs gibt, ist noch offen – aber die Wünsche der Fangemeinde sind eindeutig: Sie wollen mehr Geschichten aus dem Universum, die ihre absoluten Lieblinge in den Mittelpunkt stellen.

Liam Daniel/Netflix Ruth Gemmell als Lady Violet Bridgerton in "Bridgerton"

Imago Adjoa Andoh als Lady Agatha Danbury in einer Szene aus "Bridgerton" Staffel 3, Episode 8 (2024)

Liam Daniel/Netflix Golda Rosheuvel als Queen Charlotte in "Bridgerton"