Michelle Hunziker plaudert über Hochzeitspläne ihrer Tochter

Michelle Hunziker (48) fiebert dem Moment entgegen, in dem ihre Tochter Aurora Ramazzotti (28) ihrem Goffredo das Ja-Wort gibt. In einem Gespräch mit Bunte erzählt die Moderatorin, dass ihre älteste Tochter ihren Partner Goffredo im Jahr 2026 heiraten möchte. Der Antrag kam im vergangenen Winter und fand romantisch in London statt. Während Aurora bereits mitten in den Vorbereitungen steckt, steht ihre Mutter ihr tatkräftig zur Seite. Wie Michelle erklärt, stehen derzeit die "ganz wichtigen Sachen" auf der To-do-Liste: Catering, Kleid und Location. Die Vorfreude ist groß – bei Mutter und Tochter.

Michelle verrät, wie emotional es für sie als Mutter ist, ihre Tochter bei den Hochzeitsvorbereitungen zu begleiten. Sie rechnet fest damit, dass am Hochzeitstag Tränen fließen werden. "Ich werde wahrscheinlich sehr viel weinen", gesteht sie lachend. Aber Michelle scheint gut vorbereitet zu sein: Sie plant, für diesen Anlass wasserfestes Make-up zu tragen. Der Zeitpunkt der Trauung ist gesetzt, die Details fügen sich nach und nach.

Michelle selbst war in den Jahren 1998 bis 2002 mit Eros verheiratet, der der Vater von Aurora ist. Trotz der Trennung verbindet die beiden bis heute eine enge Freundschaft. Später heiratete sie Tomaso Trussardi (42), mit dem sie bis 2022 verheiratet war und die beiden Töchter Sole und Celeste hat. In der Vergangenheit gab es immer wieder Berichte über neue Männer in ihrem Leben, zuletzt aber ohne großen Erfolg in der Liebe. Auch wenn ihr eigenes Liebesglück derzeit auf sich warten lässt, freut sich Michelle umso mehr auf Auroras besonderen Tag und die gemeinsame Zeit mit der Familie.

Instagram / therealauroragram Michelle Hunziker und Tochter Aurora an Michelles 48. Geburtstag

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza im London Eye

Getty Images Michelle Hunziker, Moderatorin