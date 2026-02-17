Charli XCX am Set-Abgrund: So nah war sie am Zusammenbruch

Charli XCX (33) hat bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin ihr neues Werk "The Moment" vorgestellt und dabei offenbart, wie nah Realität und Fiktion in diesem Fall beieinander liegen. In der Mockumentary spielt die Sängerin eine alternative Version ihrer selbst, die zwischen künstlerischer Authentizität und dem Druck des kommerziellen Erfolgs hadert. Charli, die sich nach eigenen Worten "ihr Leben lang auf diese Rolle vorbereitet" hat, gab zu, selbst schon Situationen erlebt zu haben, die an die filmischen Zusammenbrüche erinnern. "Hatte ich schon einen Zusammenbruch in einem Viano, während ich eine Million Zigaretten geraucht habe? Ja, definitiv", verriet sie in Berlin, wie Daily Mail berichtet.

Der Film dreht sich um die Vorbereitungen zu Charlis "Brat"-Tour und zeigt, wie ein düsterer Regisseur, gespielt von Alexander Skarsgård, die Kontrolle über eine geplante Konzertdokumentation übernimmt und die Sängerin auf einen unheilvollen Pfad führt. Für Charli markiert "The Moment" das Ende einer Ära, da sie sich sowohl filmisch als auch musikalisch vom "Brat"-Kapitel verabschiedet. Das dazugehörige Album erschien 2024 und hatte eine prägende Bedeutung für ihre Karriere. Neben der Pop-Ikone ist auch Reality-Star Kylie Jenner (28) zu sehen, die sich selbst spielt und den Film fleißig bei Premieren und in sozialen Medien unterstützt. "Kylie war einfach großartig. Sie hat den Dreh sofort verstanden", lobte Charli ihre berühmte Mitstreiterin.

Charli XCX, bürgerlich Charlotte Emma Aitchison, begann ihre künstlerische Reise bereits in jungen Jahren und ist seit Jahren eine feste Größe in der internationalen Popszene. Doch ihre Karriere war nicht immer einfach. In Interviews sprach sie offen über die Herausforderungen und den Druck, der mit ihrem Status einhergeht. Trotz aller Schwierigkeiten sprüht sie vor Leidenschaft für ihre Kunst – nicht nur in musikalischer Hinsicht. Mit "The Moment" hat sie eine neue Facette ihrer Kreativität gezeigt und deutlich gemacht, dass sie sich als vielseitige Künstlerin sowohl auf der Bühne als auch vor der Kamera behaupten kann.

Getty Images Charli XCX bei den Grammy Awards, Februar 2025

Instagram / charli_xcx Charli XCX, Sängerin

Getty Images Charli XCX, Sängerin