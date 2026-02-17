"Fels in der Brandung": Sandra Bullock verliert ihre Tante

Sandra Bullock (61) trauert um einen der wichtigsten Menschen in ihrem Leben: Ihre geliebte Tante Christel ist gestorben. Öffentlich gemacht hat die traurige Nachricht Gesine Bullock-Prado am Montag, 16. Februar 2026, auf Instagram. In dem Beitrag teilte die jüngere Schwester von Sandra ein seltenes Familienfoto und beschrieb Christel als den "Fels in der Brandung" ihrer Familie. Die Aufnahme zeigt, wo die Wurzeln liegen: in den Bergen Bayerns, wo Christel zusammen mit ihrer kleinen Schwester Helga Meyer, der späteren Opernsängerin und Mutter von Sandra, aufwuchs. An Sandras Seite trauert Gesine – die Schwestern halten in diesen schweren Tagen eng zusammen.

In dem emotionalen Beitrag erinnert die Konditorin daran, wie wichtig die ältere Schwester ihrer Mutter für die Familie wurde, nachdem Helga Meyer im April 2000 mit nur 58 Jahren an Darmkrebs gestorben war. "Unsere Matriarchin ist verstorben", schreibt Gesine zu dem Foto und beschreibt Christel als polyglotte Frau, die immer Klartext geredet und ihren Nichten einen "sicheren Hafen" geboten habe. Die in Nürnberg geborene Opernsängerin Helga war später dem US-Soldaten John W. Bullock gefolgt und in die USA ausgewandert, während ihre Schwester Christel in den bayerischen Bergen verwurzelt blieb. Für Sandra, die 2023 bereits den Verlust ihrer großen Liebe Bryan Randall durch ALS hinnehmen musste, war die Unterstützung von Gesine und wohl auch von Tante Christel in diesen Jahren besonders wichtig. Nun hat auch Christel "für immer die Augen geschlossen", wie Gesine schreibt.

Das von Gesine als "Lieblingsfoto" bezeichnete Motiv erzählt viel über das familiäre Band der Schwestern. "Dies ist mein Lieblingsfoto von ihr mit unserer Mutter, ihrer kleinen Schwester", erklärt sie auf Instagram. Dazu schildert sie eine kleine Szene: Während Helga offenbar versucht, eine der Kühe zu ihrem Haustier zu machen, stehe Tante Christel mit einem eher pragmatischen Blick daneben – ein Bild, das die verschiedenen Charaktere der Schwestern liebevoll einfängt. Die Berge Bayerns waren für Helga und Christel lange Zeit Heimat und Rückzugsort, an den sich auch Sandra immer wieder erinnerte. In ihrem Post schreibt Gesine, dass ihre Mutter und ihre Tante nun "wieder vereint" seien, und beendet ihren Abschied mit den schlichten, aber tiefgehenden Worten: "Beide werden schmerzlich vermisst."

Getty Images Sandra Bullock, Schauspielerin

Getty Images Gesine Bullock-Prado, Schwester von Sandra Bullock

