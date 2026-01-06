Mysteriöser Tod: "Scary Movie"-Star Jayne Trcka gestorben

Jayne Trcka ist tot: Die Bodybuilderin und Schauspielerin, die vielen Fans als Miss Mann aus dem Kultfilm "Scary Movie" bekannt ist, starb bereits am 12. Dezember 2025 in San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien. Das bestätigte ihr Sohn dem US-Promiportal TMZ. Eine befreundete Person hatte Jayne leblos in ihrer Küche vorgefunden, nachdem sie mehrfach erfolglos versucht hatte, Jayne zu erreichen. Rettungskräfte konnten bei ihrem Eintreffen nur noch den Tod der Schauspielerin feststellen.

Laut TMZ wusste Jaynes Sohn nichts von Krankheiten oder Beschwerden, die ihren plötzlichen Tod erklären könnten. Auch die Gerichtsmedizin hat die Todesursache noch nicht geklärt. Ein Sprecher des Gerichtsmediziners erklärte gegenüber The U.S. Sun: "Es gab ein Trauma am Körper, aber wir können zum jetzigen Zeitpunkt keine Todesursache angeben." Jaynes plötzlicher Tod hat eine Welle der Bestürzung ausgelöst – insbesondere bei den Fans der beliebten Parodie-Reihe.

Bekannt wurde Jayne zunächst in der Bodybuilding-Szene, sie trat schon in den 1980er-Jahren bei zahlreichen Wettbewerben an und war auf den Covern von Fitnessmagazinen wie "Flex", "MuscleMag International" und "Women’s Physique World" zu sehen. "Scary Movie", der 2000 startete und mit Stars wie Anna Faris (49), Marlon Wayans (53) und Regina Hall (55) besetzt war, war ihre erste Schauspielrolle. Später hatte sie Auftritte in Shows wie "The Drew Carey Show" und "Whose Line Is It Anyway?" und war im Musikvideo zu "Telephone" von Lady Gaga (39) und Beyoncé (44) zu sehen.

Anzeige Anzeige

Imago Anna Faris und Jayne Trcka in einer Szene aus "Scary Movie" (2000)

Anzeige Anzeige

Imago Jayne Trcka bei der Premiere von "Scary Movie" im Loews Kips Bay Theatre in New York, 21. Juni 2000

Anzeige Anzeige

Getty Images Jayne Trcka bei der Premiere von "Scary Movie" in New York City, 21. Juni 2000

Anzeige