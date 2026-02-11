Das ist die Todesursache von "Scary Movie"-Star Jayne Trcka

Die Todesursache von Jayne Trcka steht fest: Die Bodybuilderin und Schauspielerin, die durch ihre Rolle als Lehrerin Miss Mann in der Horrorkomödie "Scary Movie" weltweit Kultstatus erlangte, starb im Dezember in ihrem Zuhause in San Diego an schweren Herz-Kreislauf-Problemen. Das bestätigte nun der Gerichtsmediziner des Bezirks San Diego, wie das Promi-Portal TMZ berichtet. Demnach lag bei Jayne eine ausgeprägte Herzerkrankung vor, die durch einen Oberschenkelbruch zusätzlich kompliziert wurde. Die Ermittler stufen den Tod der 62-Jährigen als Unfall ein.

Laut dem Bericht der Gerichtsmedizin litt Jayne an einer hypertensiven und atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankung, also an einer Kombination aus dauerhaft erhöhtem Blutdruck und verkalkten Arterien. Zusätzlich habe ein chronischer Alkoholkonsum als beitragender Faktor eine Rolle gespielt, heißt es weiter. Die Schauspielerin war im Dezember leblos in der Küche ihres Hauses gefunden worden, nachdem sich eine Freundin mehrere Tage lang Sorgen gemacht und schließlich nach ihr gesehen hatte. Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod feststellen.

Jaynes Tod war erst einige Wochen nach ihrem Ableben öffentlich geworden. Vor allem die Todesursache gab sowohl den Ermittlern als auch Jaynes Familie Rätsel auf. Jaynes Sohn erklärte gegenüber TMZ, nichts über mögliche Krankheiten oder Beschwerden zu wissen, die ihren plötzlichen Tod erklären könnten. Ein Sprecher der Gerichtsmedizin erklärte zudem: "Es gab ein Trauma am Körper, aber wir können zum jetzigen Zeitpunkt keine Todesursache angeben."

Imago Jayne Trcka bei der Premiere von "Scary Movie" im Loews Kips Bay Theatre in New York, 21. Juni 2000

Imago Anna Faris und Jayne Trcka in einer Szene aus "Scary Movie" (2000)

Getty Images Jayne Trcka bei der Premiere von "Scary Movie" in New York City, 21. Juni 2000

