Lady Gaga plant eine Fortsetzung von Mega-Hit "Telephone"

Vor fast 15 Jahren veröffentlichten Lady Gaga (38) und Beyoncé (43) ihren gemeinsamen Hit "Telephone". Das dazugehörige Musikvideo, das mit den Worten "To Be Continued..." endete, gehört bis heute zu den ikonischsten Clips der Pop-Geschichte. Nun hat Lady Gaga in einem Lügendetektortest mit Vanity Fair bestätigt, dass eine Fortsetzung tatsächlich geplant sei. Ein exaktes Erscheinungsdatum konnte die Sängerin allerdings nicht nennen. Auf die Frage, ob Beyoncé wieder mit von der Partie sein werde, antwortete sie mit einem "Vielleicht", was die Fans beider Superstars in helle Aufregung versetzt.

Schon in der Vergangenheit kursierten Gerüchte, dass eine Fortsetzung bevorsteht. Besonders Beyoncés Super-Bowl-Trailer für ihr Album "Cowboy Carter" im Jahr 2024 befeuerte laut Gala die Spekulationen. Darin fuhr die Sängerin in einem Taxi durch eine einsame Wüstenlandschaft, was viele Fans sofort mit ihrer Fluchtszene aus dem ursprünglichen "Telephone"-Video assoziierten. Ob die Fortsetzung Teil von Lady Gagas kommendem Album "Mayhem" sein könnte, das am 7. März erscheinen soll, ließ die Musikerin bisher offen. Die bereits veröffentlichten Singles des Albums, wie "Disease" und "Abracadabra", deuten jedoch darauf hin, dass Gaga wieder zu ihrem geliebten Pop-Sound zurückkehrt.

Lady Gaga hat im Laufe ihrer Karriere immer wieder mit aufregenden Konzepten und visuellen Meisterwerken begeistert. Ihr Duett mit Beyoncé aus 2009 zählt dabei zu den ikonischsten Momenten ihrer Karriere. Ob die beiden jedoch einen weiteren gemeinsamen Meilenstein setzen können, bleibt spannend. Bis dahin konzentriert sich Lady Gaga aber auf ihr kommendes Album: "Das Album begann damit, dass ich mich meiner Angst stellte, zur Popmusik zurückzukehren, die meine frühesten Fans liebten", erklärte sie laut Rolling Stone. Sie vergleicht den kreativen Entstehungsprozess des Albums mit dem Zusammensetzen eines zerbrochenen Spiegels: "Selbst wenn man die Teile nicht perfekt wieder zusammenfügen kann, kann man dennoch etwas Schönes und Ganzes auf eine ganz neue Weise erschaffen." Das verspricht eine aufregende Zeit für alle Little Monsters!

