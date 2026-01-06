US-Rapperin Ashnikkos UK-Tour ist blitzschnell ausverkauft

Ashnikko (29) startet in wenigen Wochen mit ihrer "Smoochies"-Tour durch Großbritannien und Irland – und sorgt schon vorab für Furore: In Manchester und London sind die Shows blitzschnell ausverkauft. Zwischen dem 11. und 20. Februar steht die US-Rapperin, die manch einer als nächsten Mega-Star à la Billie Eilish (24) handelt, für insgesamt sechs Termine auf den Bühnen in Glasgow, Dublin, Manchester und London. Los geht es laut The Sun in Glasgow, weiter nach Manchester für zwei Abende, dann nach Dublin, Abschluss sind zwei Nächte im Brixton Academy in London. Mit im Gepäck hat sie ihre neue Platte "Smoochies" – und eine Fanbase, die auf ihre Rückkehr nach Großbritannien nur gewartet hat.

Die Musikerin, die mit ihren schrillen Outfits polarisiert, hatte die Daten bereits im August veröffentlicht und auch die Ticketphasen exakt vorgegeben: Den Vorverkauf kündigte sie auf Instagram mit einem klaren Fahrplan an. Wer die LP im UK-Store vorbestellte, bekam einen Presale-Code. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: "Eben erst mein Manchester-Ticket ergattert", jubelte ein Fan, eine andere schrieb: "Ich bin total aufgeregt, dass ich aus Nordirland anreisen werde, um dich zu sehen." Auf der Setlist stehen die neuen Favoriten "Liquid", "Skin Cleared", "Chichinya", "Full Frontal" und "Lip Smacker". Der Lauf durchs Vereinigte Königreich ist Teil einer großen Europa- und Weltreise, die bereits Ende Januar auf dem Festland startet und Ashnikko später zurück in die USA sowie bis nach Australien und Neuseeland führt.

Abseits der Tourdaten zeichnet "Smoochies" ein persönlicheres Bild der Künstlerin. Ashnikko beschrieb ihr zweites Album als freche große Schwester ihres Mixtapes "Demidevil": "Es ist sexy, verspielt und feminin, während es die Grenze zwischen grotesk und absurd austariert", erklärte sie laut The Sun über die neue Musik. Sie erzählte außerdem, dass sie diesmal sehr autobiografisch geschrieben habe und Themen wie persönliche Autonomie und verspielte Leichtigkeit im Mittelpunkt stünden. Seit ihrem viralen Durchbruch 2019 mit "Stupid", zu dem schon Mega-Star Miley Cyrus (33) eine heiße Tanzeinlage hinlegte, hat sich die Rapperin eine treue Community aufgebaut, die ihre Mischung aus Energie, Humor und einer Prise Krawall feiert – online wie in der ersten Reihe vor der Bühne.

Getty Images Ashnikko bei den Brit Awards 2020

Getty Images Billie Eilish, März 2024

Getty Images Sängerin Ashnikko bei den Brit Awards 2020

