Süße Versuchung auf dem roten Teppich! Bei den Brit Awards wird heute der größte britische Musikpreis verliehen. Bereits vor der Show posierten die Stars der Musikszene für die Fotografen. Sängerin Lizzo (31) überraschte mit ihrem Kleid, das zum Naschen einlud. Die Robe der US-Amerikanerin sah genauso aus, wie eine Tafel Schokolade der Firma Herschey. Um das Outfit perfekt abzurunden, war ihre Tasche ebenfalls im Schoki-Look designed.

"Wenn ihr euch schon immer gefragt habt, wonach ich schmecke", schrieb die 31-Jährige auf Instagram zu einem Foto von sich im Schokoladen-Dress mit der süßen Handtasche. Sie war nicht der einzige Star, der an dem Abend mit einem ungewöhnlichen Outfit ein richtiger Hingucker auf dem roten Teppich war. Mega-Star Billie Eilish (18) kleidete sich im englischen Look und tauchte in voller Burberry-Montur auf. Besonders auffällig war jedoch die Plastik-Sonnenkappe, die an ein Häubchen erinnert.

Mit ihrem rosafarbenen Kleid und der großen Schleife am Hintern, ähnelte Anne Marie der Hollywood-Legende Marilyn Monroe (✝36) im Film "Blondinen bevorzugt". Passend zum Dress färbte die "Friends"-Sängerin ihre Haare pink. Ihr Collier, das Krönchen und die glitzernden Steinchen um den Augen, machten ihre Hommage an den "Diamonds are a girl's best friend"-Look rund.

Ganz in Blau zeigte sich US-Amerikanerin Ashnikko. Mit zwei maskierten Männern im Schlepptau, die ihre langen Zöpfe hielten, posierte sie in einem transparenten Oberteil auf dem roten Teppich und sorgte dabei für einen Nippel-Blitzer. Zumindest trug sie unten herum Unterwäsche, auch wenn ihr Slip dabei über der Hose saß.

