In Corpus Christi, Texas, hat die Familie von Selena Quintanilla (†23) am vergangenen Wochenende Vater Abraham Quintanilla mit einer privaten "Celebration of Life" geehrt. Eingeladen waren laut TMZ ausschließlich Angehörige und enge Freunde, insgesamt rund 400 Menschen, die ohne Handys teilnahmen. Ein Sarg war bei der Zeremonie nicht vor Ort, stattdessen stand eine Videohommage an Abrahams Leben im Mittelpunkt, begleitet von Auftritten spanischsprachiger Sänger und Gebeten eines Predigers. Nach dem Gottesdienst kamen alle zu einem gemeinsamen Dinner zusammen – ein stilles, bewusst zurückhaltendes Abschiednehmen in der Stadt, mit der die Familie seit Jahrzehnten verbunden ist.

Die Familie wählte Corpus Christi als Ort der Erinnerung wegen ihrer langen Geschichte dort, erklärten Insider dem Portal. Organisatorisch blieb alles dezent: keine Presse, keine Bilder, kein öffentlicher Ablaufplan. Der Leichnam befindet sich in einem Beerdigungsinstitut, Ermittlungen gab es keine, da es laut TMZ keine Hinweise auf Fremdverschulden oder Trauma gab. Zur Todesursache machen die Angehörigen weiterhin keine Angaben. Der Sohn A.B. Quintanilla III hatte die Nachricht vom Tod seines Vaters bereits Mitte Dezember auf Instagram mitgeteilt und sprach von einem "schweren Herzen". Die Veranstaltung nun sollte vor allem Raum schaffen für Musik, Glaube und stille Erinnerungen.

Abraham galt innerhalb der Familie als Leitfigur, deren Stärke und Disziplin oft hervorgehoben wurden. Für viele Fans bleibt sein Name untrennbar mit dem Erbe von Selena verbunden, deren Stimme bis heute Generationen berührt. Angehörige betonen seit Langem, Selenas Vermächtnis als Lebensfreude, Liebe und Inspiration zu bewahren und ihr Andenken würdevoll zu schützen. In Momenten wie diesem rücken die Quintanillas spürbar zusammen: Man isst gemeinsam, teilt Geschichten, hört vertraute Melodien und hält die Erinnerung an geliebte Menschen lebendig. A.B., der selbst Musiker ist, und weitere Familienmitglieder stützen sich in solchen Zeiten auf das, was sie immer verbunden hat: Familie, Glaube und Musik.

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Quintaniallas Vater Abraham, 2001

Anzeige Anzeige

Getty Images Suzette Quintanilla, Isabel Castro und Chris Pérez bei der Premiere von "Selena y Los Dinos" beim Sundance Film Festival 2025

Anzeige Anzeige