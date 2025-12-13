Selena Quintanillas (†23) Vater Abraham ist verstorben

Trauer in der Familie von Selena Quintanilla (†23): Abraham Quintanilla, der Vater der verstorbenen Musikikone, ist gestorben. Diese traurige Nachricht teilte sein Sohn A.B. Quintanilla III am Samstagmorgen auf Instagram mit. Unter ein Foto seines Vaters schrieb er: "Es ist mit schwerem Herzen, dass ich euch mitteilen muss, dass mein Vater heute verstorben ist." Details zur Todesursache wurden bisher nicht veröffentlicht.

Weitere Informationen sind im Moment nicht bekannt. A.B. machte in seinem Post keine Angaben zur Todesursache, und die Familie teilte vorerst keine zusätzlichen Details. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung deutet darauf hin, dass die Angehörigen die Öffentlichkeit früh informieren wollten, ohne sich zu weiteren Umständen zu äußern. Offizielle Stellungnahmen oder Ankündigungen zu Trauerfeiern, Gedenkveranstaltungen oder privaten Arrangements liegen bislang nicht vor.

Selena Quintanilla, deren Leben 1995 gewaltsam beendet wurde, bleibt trotz ihres frühen Todes eine Legende. Ihr Vater Abraham spielte nicht nur als Manager eine Schlüsselrolle in ihrer Karriere, sondern stand auch in schwierigen Momenten stets an ihrer Seite. Bis heute ist Selena für ihre beeindruckende Stimme und ihre hingebungsvolle Lebensart bekannt. Das tragische Ende ihres Lebens im Alter von nur 23 Jahren beschäftigt die Öffentlichkeit bis heute und hat das Andenken an sie bis in die Gegenwart lebendig gehalten.

Anzeige Anzeige

Netflix Abraham Quintanilla, Vater von Selena Quintanialla

Anzeige Anzeige

Getty Images Abraham Quintanilla, Februar 2005

Anzeige Anzeige

Netflix Selena Quintanialla