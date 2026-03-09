Album-Release verschoben: Bushido belächelt enttäuschte Fans

Bushido (47) lässt aktuell nicht nur seine Fans warten, sondern auch mal wieder den Rüpelrapper raushängen: Der Release seines groß angekündigten letzten Soloalbums, das eigentlich Ende Februar erscheinen sollte, ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Statt der brandneuen Platte erhielten die Käufer, die die teils extrem teuren Bundles schon vor Ewigkeiten vorbestellt hatten, am Releasetag nur eine nüchterne Mail mit dem Hinweis: "Veröffentlichung verzögert sich, Datum folgt". Kaum verwunderlich also, dass einige Fans online ihren Unmut kundtaten – jedoch sehr zum Missfallen des Maestro selbst. In einer Instagram-Story teilte Bushido jetzt ordentlich gegen die enttäuschten Vorbesteller aus: Wer mit dem geplatzten Termin nicht klarkomme, solle "bitte einmal Fenster kippen und frische Luft reinlassen", so der Musiker.

Der Grund für die Verzögerung liegt laut Bushido an einem Gegenstand in der Deluxebox, der "nicht rechtzeitig fertig geworden ist" und "relativ aufwändig produziert" werden müsse. Zudem gebe es logistische Probleme beim Transport nach Deutschland. Der Rapper verwies dabei auch auf die aktuelle Situation in der Golfregion, die zusätzlich erschwerend hinzukomme. Ein neues Veröffentlichungsdatum nannte Bushido nicht, versprach aber, seine Fans zu informieren, sobald ein verlässlicher Releasezeitraum feststehe. Im Shop heißt es derweil nur, dass ein Veröffentlichungs- und Versanddatum "folgt". Bei denjenigen, die sich dafür entscheiden, zu warten, bedankte sich der Musiker – alle anderen könnten "auch sehr gern stornieren". Die Bundles zum neuen Album kosten zwischen 80 und 1.999 Euro.

Insgesamt läuft es bei Bushido aktuell nicht ganz so rund wie gewohnt: Neben dem verschobenen Album-Release musste der Rapper jüngst auch sein Konzert in Hamburg absagen. Der Auftritt in der Barclays-Arena, bei dem bis zu 15.000 Besucher geladen waren, wurde aus "produktionstechnischen Gründen" gestrichen. Veranstalter und Künstler bedauerten die Entscheidung, erklärten jedoch, dass die logistischen Abläufe der Tour keine andere Lösung zugelassen hätten. Ticketkäufer können ihr Geld zurückerstattet bekommen oder alternativ mit ihren Karten zur Show nach Berlin kommen, wie Bushido mitteilte. Die Konzerte gehören zu den Zusatzshows seiner "Alles wird gut"-Tour, mit der der Rapper derzeit unterwegs ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bushido im März 2024

Anzeige Anzeige

Imago Bushido live in der Uber Arena in Berlin auf der Abschiedstournee "Alles wird gut - Tour 2026", 12. Januar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Bushido live auf seiner "Alles wird gut"-Tour in der ZAG Arena in Hannover, 14.01.2026