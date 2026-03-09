Witwe von Xatar (†43) äußert sich erstmals zu dessen Tod

Farvah Hajabi tritt erstmals aus dem Schatten ihres verstorbenen Mannes: Die Witwe von Rapper Xatar (†43) spricht nun öffentlich über den viel zu frühen Tod ihres Liebsten und das Leben danach. Im Interview mit dem General-Anzeiger erinnert sich Farvah mit liebevollen Worten an Giwar, wie der Bonner Musiker mit bürgerlichem Namen hieß. Der Rapper verstarb im Mai 2025 im Alter von nur 43 Jahren und hinterließ nicht nur seine liebende Ehefrau, sondern auch fünf gemeinsame Kinder. Zusammen mit Manager Tobi Hille erklärt sie, wie und mit wem sie nun dafür sorgen will, dass Xatars letzte Projekte fertiggestellt werden – und welche Rolle ein emotionaler Moment auf dem Friedhof dabei für sie persönlich spielt.

Um Xatars Vermächtnis zu bewahren, stehen in den kommenden Monaten vor allem zwei große Projekte im Fokus: eine TV-Dokumentation über den Rapper und ein großes Tribute-Konzert in Köln. Tobi betont im Interview: "Wir werden sein Erbe schützen. Das Tribute-Konzert und die Dokumentation stehen jetzt im Fokus. Alles Weitere - wie etwa sein unvollendetes Album - braucht Zeit und passiert in enger Absprache mit Farvah. Die Familie steht an erster Stelle." Das Soloalbum, an dem Xatar vor seinem Tod gearbeitet hatte, soll daher erst zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen. Die Einnahmen aus Konzert, Doku und Album sollen ausschließlich der Familie zugutekommen.

Besonders bewegt zeigt sich Farvah von der anhaltenden Anteilnahme der Fans an der Grabstätte des Rappers. "Erst heute Morgen kniete ein weinender junger Mann auf dem Friedhof, der extra aus München angereist war", erzählt sie und macht damit deutlich, wie stark Xatar Menschen noch immer berührt. Im Interview erinnert sie auch an eine Lebenshaltung, die der Musiker immer wieder betonte: "Er hat immer gesagt: 'Ich bin nicht gekommen, um zu bleiben, sondern um etwas zu hinterlassen.' Seine Einstellung war: 'Es ist alles bereits geschrieben, der Stift liegt beiseite und die Tinte ist trocken.' Man muss auf Gott vertrauen, das hat er mich gelehrt." Nach seinem plötzlichen Tod versucht die Familie nun genau das – auf diese Haltung zu vertrauen und Xatars Geschichte so weiterzugeben, wie er es sich gewünscht hat.

Imago Rapper Xatar (Giwar Hajabi) und Ehefrau Farvah Hajabi in Köln, Oktober 2022

Getty Images Xatar, Künstler

ActionPress / OHLENBOSTEL,GUIDO Xatar in Essen