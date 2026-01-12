Fans besorgt: Torsten Sträter sagt krankheitsbedingt Tour ab

Torsten Sträter (59) zieht die Notbremse: Der Komiker und Grimme-Preisträger sagt alle geplanten Tour-Auftritte zwischen Januar und Ende März 2026 ab. Betroffen sind bundesweit zahlreiche Shows seines aktuellen Programms "Mach mal das große Licht an", darunter auch der Termin in der Kölner Lanxess-Arena, in der bis zu 20.000 Menschen Platz finden. Grund für die Absage ist eine Erkrankung, wie sein Management mitteilte, die eine "längerfristige Regenerationsphase" nötig mache. Die Ankündigung erschien auf der offiziellen Homepage des Comedy-Lieblings und lässt viele Fans nun besorgt zurück.

"Mit großem Bedauern teilen wir mit, dass alle bevorstehenden Auftritte von Torsten Sträter im Zeitraum Januar bis März 2026 leider nicht stattfinden können", heißt es dort weiter. Worum es sich bei der Erkrankung genau handelt, bleibt offen. Das Team des Kabarettisten bittet ausdrücklich darum, die Privatsphäre des Künstlers zu respektieren und von Nachfragen abzusehen. Auch Ersatztermine wird es aufgrund der Vielzahl der Termine nicht geben. Wer bereits Karten gekauft hat, soll sich wegen der Rückerstattung direkt an die jeweilige Vorverkaufsstelle oder den Veranstalter wenden.

Torsten hat sich in den letzten Jahren nicht nur durch seine Pointen, sondern auch durch seinen offenen Umgang mit Depressionen einen Namen gemacht. Seine Fans schätzen ihn nicht nur für seine Bühnenprogramme, sondern auch für seine ehrliche und nahbare Art. Der Comedian, der ursprünglich aus Dortmund stammt, hat mit seiner humorvollen Art viele Herzen erobert – nicht zuletzt durch seine zahlreichen TV-Auftritte und seine unvergleichliche Stimme. Für viele bleibt er ein Vorbild, nicht nur in der Comedy, sondern auch im Umgang mit mentaler Gesundheit.

Torsten Sträter im WDR-Talk "Kölner Treff", 2025

Torsten Sträter auf der Comic Con Stuttgart 2024 in der Messe Baden-Württemberg

Torsten Sträter bei "Grill den Henssler"

