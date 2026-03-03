Christin Stark meldet sich nach Fehlgeburt bei Fans zurück

Christin Stark (36) hat sich mit berührenden Worten bei ihren Fans gemeldet. Die Schlagersängerin hatte Mitte Februar öffentlich gemacht, dass sie eine Fehlgeburt erlitten hatte, und erhielt daraufhin zahlreiche Reaktionen aus der ganzen Welt. Nun nutzte die 36-Jährige Instagram, um sich für die überwältigende Anteilnahme zu bedanken. "Danke sagen", wolle sie, so die Ehefrau von Matthias Reim (68), "an all die unglaublich vielen Kommentare, Mails, Briefe, die mich erreicht haben. Danke für eure Anteilnahme, für eure Geschichten, die ihr mit mir geteilt habt. Das bedeutet mir unglaublich viel."

Die vielen Nachrichten hätten Christin gezeigt, dass sie mit ihrem Schicksal nicht allein ist. Es gebe so viele Frauen, "die ihre Rollen jeden Tag perfekt meistern: Mutter, Ehefrau, Managerin der unsichtbaren Dinge, und das alles ist irgendwie selbstverständlich. Wir stellen unsere eigenen Bedürfnisse oft hinten an", schrieb die Sängerin. In den vergangenen Wochen sei ihr bewusst geworden, dass ihre "Fehlgeburt kein Scheitern oder kein Makel ist, und Trauer definitiv auch ein Luxus ist", den sie sich erlauben müsse. Der Austausch mit anderen betroffenen Frauen habe ihr Kraft gegeben. "Jetzt stehen wir auf, gehen unseren Weg", erklärte sie weiter.

Christin und Matthias sind seit 2020 verheiratet, machten ihre Hochzeit aber erst im Oktober 2021 in der TV-Sendung "Schlagerboom" öffentlich. Im Jahr 2022 wurde das Paar zum ersten Mal gemeinsam Eltern. Die Schwangerschaft, die nun mit einer Fehlgeburt endete, hatte die Sängerin zuvor nicht öffentlich gemacht. Erst aus dem Krankenhausbett heraus hatte sie im Februar in einem emotionalen Video ihre Follower über den Verlust informiert. Damals beschrieb sie ihre Gefühle als "eine Mischung aus purer Freude und Panik auch vor der Zukunft".

Imago Christin Stark bei der Verleihung Die Goldene Henne 2025 in Leipzig

Instagram / christin_stark Christin Stark, März 2026

