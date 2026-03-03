Eva Habermann (50) lässt die Hüllen für den Playboy fallen

Eva Habermann (50) zeigt sich mit 50 Jahren hüllenlos im Playboy – und erfüllt sich damit einen Wunsch, den sie mit 30 noch kategorisch ablehnte. Die durch die "Schwarzwaldklinik" und Das Traumschiff bekannte Schauspielerin gibt in der April-Ausgabe des Männermagazins den vielen Anfragen nach, die über die Jahre an sie herangetragen wurden. "Ich liebe meinen Busen, weil er immer schön ausschaut, egal, was ich anhabe, der sieht einfach super aus", schwärmt sie in der deutschen Ausgabe des Playboys von ihrem Körper. Ihr sieben Jahre jüngerer Lebenspartner, Filmemacher Alexander König, unterstützt sie voll und ganz bei diesem Schritt. Doch aus der eigenen Familie gibt es auch Kritik.

"Also meine Schwester hat darauf nicht gut reagiert", erzählt Eva im Interview mit RTL. Ihre Schwester habe nicht verstanden, warum sie sich ausziehe, obwohl sie gerade ein Buch geschrieben habe. Die Schauspielerin erklärt sich die ablehnende Reaktion so: "Sie lebt halt in einer komplett anderen Welt. Sie ist keine Künstlerin. Als Künstlerin bist du sehr viel offener insgesamt und gehst doch mit deinem Körper anders um." Ein weiteres pikantes Detail verrät Eva ebenfalls: Warum sich ausgerechnet Hape Kerkeling (61) ihre Nacktbilder anschauen muss, erklärt sie zudem in einem Video-Interview. Die April-Ausgabe des Playboys erscheint am 5. März.

Als Produzentin hat Eva allerdings auch mit weniger erfreulichen Aspekten ihrer Attraktivität zu kämpfen. "Ich merke leider oft, dass viele Männer mich gerne treffen, aber ohne, dass sie irgendwas anderes wollen, außer mich kennenzulernen", erklärt sie frustriert gegenüber RTL. Um solche ungewollten "Dates" zu vermeiden, nimmt sie mittlerweile ihren Freund und Geschäftspartner Alexander zu Terminen mit. Die Schauspielerin, die ihren Partner erst mit vierzig Jahren kennenlernte, ist mit ihm glücklich, auch wenn sie keine Kinder haben. Das Paar arbeitet nicht nur privat, sondern auch beruflich eng zusammen.

Getty Images Eva Habermann, Schauspielerin

Getty Images Eva Habermann im Juli 2018

Getty Images Eva Habermann beim Bunte New Faces Music Award in Berlin, 26. Oktober 2023