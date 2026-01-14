Eva Brenner spricht Klartext: Sie hatte keinen Schlaganfall

Eva Brenner (50) hat sich auf Instagram zu den Gerüchten geäußert, sie hätte einen Schlaganfall erlitten oder leide an Multipler Sklerose. Seit Monaten kursieren diese Spekulationen und haben sogar ihre Familie kurzfristig beunruhigt. "Ich hatte weder jemals einen Schlaganfall, noch leide ich an Multipler Sklerose. Mir geht es gut", erklärte die TV-Moderatorin in einem klaren Statement. Sie richtete sich damit an ihre 140.000 Follower und bedankte sich für die Unterstützung – appellierte jedoch, bei ernsthaften Themen wie diesen nur vertrauenswürdigen Quellen Glauben zu schenken.

Die Gerüchte, die sich offenbar aus Online-Spekulationen und Algorithmen ergaben, haben die 50-Jährige stark belastet. Laut ihrer Aussage sei es unverantwortlich, ernsthafte Erkrankungen für Sensationsgeschichten und Klicks zu missbrauchen. Sie forderte ihre Fans dazu auf, keine unbestätigten Informationen weiterzuverbreiten, und betonte die Bedeutung von Besonnenheit im Umgang mit sozialen Medien. "Danke, dass ihr da seid – und danke auch dafür, dass ihr solche Inhalte nicht weiterverbreitet", schrieb die Moderatorin mit Nachdruck.

Eva ist vor allem durch Sendungen wie "Zuhause im Glück" und "Mein Zuhause richtig schön" bekannt und begeistert mit ihrer Arbeit als TV-Architektin seit Jahren ein großes Publikum. In ihrer Karriere hat sie sich den Ruf eines herzlichen und kompetenten Publikumslieblings erarbeitet. Abseits der Kameras scheint ihr ein klarer und authentischer Umgang mit ihren Fans besonders am Herzen zu liegen. Die Moderatorin zeigt nicht nur beruflich, sondern auch privat Haltung und richtet ihren Fokus auf Achtsamkeit sowie den verantwortungsvollen Umgang mit medialer Reichweite.

Instagram / eva_brenner_official Eva Brenner, Fernsehmoderatorin

Instagram / eva_brenner_official Eva Brenner, Januar 2026

RTL Eva Brenner bei "Wettkampf in 4 Wänden"

