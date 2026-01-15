Harter Techno: Inga Humpe rockt mit 70 noch das Berghain

Inga Humpe (70) macht zum 70. Geburtstag genau das, worauf sie Lust hat – und dazu gehört auch ein Besuch im Berliner Berghain. Die Sängerin, bekannt durch das Elektropop-Duo 2raumwohnung, verbringt ihre Abende weiterhin im legendären Technoclub, wenn die Musik stimmt. "Das Berghain ist und bleibt ein Tempel für mich", sagte sie dem Magazin Stern. Ihren Geburtstag am Dienstag sehe sie gelassen, ohne großes Tamtam und ohne Drama: "Meine Devise ist: 70 ist besser als 80." Wenn der richtige DJ auflege, tanze sie die Nächte durch – nicht aus Nostalgie, sondern aus Liebe zu dröhnenden Bässen und der Energie des Dancefloors in Berlin.

Die Musikerin prägt seit Jahrzehnten die deutsche Poplandschaft. Schon 1983 jagte sie mit "Codo" an die Spitze der Charts, später lieferte sie mit 2raumwohnung Hits wie "36 Grad" und blieb eine feste Größe auf Festivals und Bühnen. Vor dem Thema Ruhestand schreckt sie zurück, stattdessen setzt sie auf Bewegung, Musik und jugendliche Neugier. Auch wenn das letzte Studioalbum ihres Duos einige Jahre zurückliegt, stehen Auftritte weiter im Kalender. Ihr Blick auf das Älterwerden ist pragmatisch und gut gelaunt: Wichtig seien Fitness und Spaß, betonte sie im Interview. Feiern im Club? Ja – solange die Mischung aus Sound, Vibe und Line-up stimmt.

Vorbilder hat Inga reichlich. Sie nennt Cher (79) und Jane Fonda (88) als "coole Vorbilder", die zeigen, wie Stil und Haltung mit den Jahren wachsen können. Auch Ikonen wie Mick Jagger (82) und Iggy Pop würden ihr den Beweis liefern, dass Bühne und Leidenschaft kein Verfallsdatum kennen. Sogar im Fernsehen war die Entertainerin einst zu sehen – und zwar bei GZSZ. Inga, die im Ruhrgebiet aufwuchs und in den 1970ern nach Berlin ging, pflegt privat eine bodenständige Routine zwischen Studio, Proben und Abenden mit ihrem Partner Tommi Eckart, mit dem sie bereits seit 1993 gemeinsam durchs Leben geht.

Anzeige Anzeige

Christian Augustin/Getty Images Inga Humpe in Hamburg

Anzeige Anzeige

Collage: Imago, Getty Images Collage: Sängerin Cher und Schauspielerin Jane Fonda glänzen auch im Alter noch bei Events.

Anzeige Anzeige

Getty Images Inga Humpe und Tommy Eckardt mit dem Best Performer Domestic Award bei den Musikexpress Style Awards 2010 in Berlin.

Anzeige