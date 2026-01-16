Prime Videos Mega-Serie "God of War" hat Hauptdarsteller

Auf diese Serie haben Gaming-Fans jahrelang gewartet – und jetzt kommt endlich Schwung in die Produktion von "God of War". Denn am Mittwoch bestätigte Prime Video in einem Instagram-Post offiziell, dass das Projekt seinen Hauptdarsteller gefunden hat. Die Hauptrolle in dem Action-Adventure spielt Kratos, ein muskelbepackter Halbgott. Dafür castete die Produktion jetzt Ryan Hurst (49). Der US-Amerikaner scheint mit seinen 1,97 Metern genau die richtige Wahl zu sein, um in die Rolle des eindrucksvollen Helden zu schlüpfen. Bekannt ist Ryan vor allem dank seiner Darstellung des Opie in dem Biker-Drama "Sons of Anarchy". Danach spielte er unter anderem eine wichtige Rolle in der neunten und zehnten Staffel The Walking Dead und in der neuen Western-Serie "The Abandons".

Und darum geht es in "God of War", denn die Geschichte ist für ein Videospiel überraschend komplex: Kratos ist ein spartanischer Krieger und ein Sohn des griechischen Göttervaters Zeus. Er schließt einen Pakt mit dem Kriegsgott Ares und schwört diesem die Treue, doch der Gott täuscht ihn, sodass Kratos durch ein Versehen seine Frau und seine Tochter tötet. In den älteren Spielen geht es vor allem um Kratos' Rachefeldzug gegen den Olymp. Die Serie soll sich aber eher an den neueren Teilen orientieren. Darin ist Kratos mit seinem zehnjährigen Sohn Atreus auf einer gefährlichen Reise, die Asche seiner Frau und Tochter zu verstreuen. Neben dem gemeinsamen Abenteuer geht es vor allem um die Beziehung zwischen Vater und Sohn: Kratos will seinem Sohn beibringen, ein besserer, stärkerer Gott zu werden, Atreus will seinen Vater lehren, menschlicher und einfühlsamer zu sein.

Für Ryan wird es nicht der erste Ausflug in die Welt von "God of War" sein. Im aktuellsten Spiel "God of War: Ragnarök" lieh er dem nordischen Gott Thor seine Stimme. Mit der Besetzung des Schauspielers für die Serien-Adaption zeichnet sich nun endlich ein konkreteres Bild. Das Projekt befindet sich bereits seit 2022 in der Produktion. 2024 gab es einen Wechsel an der Spitze, denn Showrunner Rafe Judkins zog sich zurück. Es übernahm Ronald D. Moore, Produzent hinter Filmen wie Mission: Impossible II und Serien wie "Raumschiff Enterprise". Die Erwartungen an die Verfilmung von "God of War" sind bei den Fans jetzt sicher hoch – immerhin feierte das Spiel große Erfolge und wurde bei den Game Awards 2018 zum Spiel des Jahres gekürt.

