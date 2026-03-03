Bestätigt: "Industry" bekommt eine fünfte und letzte Staffel

Die HBO-Serie "Industry" geht in die fünfte und letzte Staffel. Der US-Sender hat die Verlängerung der von der Kritik hochgelobten Finanzserie bekanntgegeben, die damit zu einem finalen Abschluss gebracht wird. Die vierte Staffel, deren letzte Folge am kommenden Montag, dem 2. März, bei HBO Max (40) auch in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie Luxemburg und Liechtenstein abrufbar sein wird, verzeichnet weltweit rund 30 Prozent höhere Abrufzahlen als die dritte Staffel. In den USA schauen durchschnittlich 1,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer pro Episode über alle Plattformen hinweg zu – mit steigender Tendenz.

In der aktuellen Staffel stehen Harper, gespielt von Myha'la, und Yasmin, dargestellt von Marisa Abela (29), auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und leben das Leben, das sie sich nach ihrem Abschluss bei Pierpoint erträumt haben. Doch als ein schillerndes Fintech-Start-up die Londoner Finanzwelt aufmischt, geraten die beiden in ein hochriskantes Katz-und-Maus-Spiel rund um den Globus. Während Yasmin ihre Beziehung zum Tech-Gründer Sir Henry Muck, verkörpert von Kit Harington (39), navigiert und Harper in den Bann des rätselhaften Managers Whitney Halberstram, gespielt von Max Minghella, gezogen wird, steht ihre komplexe Freundschaft unter dem Druck von Geld, Macht und dem unbedingten Willen, an der Spitze zu bleiben, immer wieder auf dem Spiel.

Die Serie wurde von Mickey Down und Konrad Kay entwickelt, die auch als Showrunner, Autoren und Executive Producer fungieren. Im März jährt sich der Moment zum zehnten Mal, in dem die beiden begonnen haben, die Welt von "Industry" zu entwickeln. "Im Gegensatz zu manchen unserer Figuren wissen wir, wann es Zeit ist, eine Party zu verlassen", erklärten die Serienschöpfer in einem HBO-Statement. Sie bedankten sich bei der leidenschaftlichen Fangemeinde und bei ihrem Team sowie dem Cast, der ihre Figuren zum Leben erweckt habe. Die Serie gehört nun zum kleinen, exklusiven Kreis von Dramaserien, die es bei HBO auf fünf Staffeln gebracht haben.

David Jon Mickey Down, Myha’la und Konrad Ka von "Industry"

Getty Images Marisa Abela bei den GQ Men Of The Year Awards 2022

Getty Images Max Minghella im Juni 2018