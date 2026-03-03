Fans fordern "Bridgerton"-Prequel zu Violet und Mann Edmund

Nach dem emotionalen Ende der vierten Staffel von Bridgerton machen sich Fans in sozialen Netzwerken lautstark für ein neues Spin-off stark. Im Mittelpunkt ihres Wunsches steht Lady Violet Bridgerton, gespielt von Ruth Gemmell, und ihre verstorbene große Liebe Edmund. "Wir brauchen ihr Prequel", fordern zahlreiche Zuschauer auf Threads und anderen Plattformen. Ausgelöst wurde die Welle an Forderungen durch die jüngste Staffel, in der Violets eigene Liebesgeschichte mit Lord Anderson, gespielt von Daniel Francis, zwar weitererzählt wurde, aber eher verhalten endete. Zudem wurden durch den Tod von John und Violets Unterstützung für Francesca schmerzhafte Erinnerungen an den plötzlichen Verlust ihres Ehemanns Edmund geweckt – was bei vielen Fans den Wunsch verstärkte, mehr über diese tragische Liebesgeschichte zu erfahren.

In den Kommentarspalten ist die Begeisterung für die Idee deutlich spürbar. "Ich glaube, das wird definitiv passieren! In dieser Staffel wurde sehr viel über Violets Jugend und ihre Liebe zu Edmund gesprochen", schrieb ein Fan auf der Plattform. Ein anderer ergänzte: "Ich wünsche mir dieses Prequel schon so lange!!! Ich muss ihre Liebesgeschichte sehen!!!" Auch bei der Wunschbesetzung haben Fans bereits konkrete Vorstellungen: Connie Jenkins-Greig, die bereits in "Queen Charlotte" eine junge Version von Violet spielte, soll zurückkehren. Für die Rolle des Edmund wünschen sich viele Jonah Hauer-King (30), bekannt als Prinz Eric aus Arielle, die Meerjungfrau. "Er wäre der perfekte Edmund", heißt es in den Kommentaren.

Dass Netflix über weitere Spin-offs nachdenkt, ist kein Geheimnis. Regisseur Tom Verica äußerte sich gegenüber Deadline zur Zukunft des "Bridgerton"-Universums und sagte: "Mit 'Queen Charlotte' haben wir diese Erfahrung sehr genossen. Also führen wir Gespräche über einige andere Projekte – hoffentlich werden irgendwann einige Neuigkeiten bekannt gegeben." Dabei deutete er an, dass es um "Figuren gehen wird, die ihr bereits kennengelernt habt, in die ihr investiert seid". Mit dem Erfolg von "Queen Charlotte", das die frühere Beziehung von Charlotte und George beleuchtete und dabei auch eine jüngere Violet zeigte, hat der Streaming-Dienst bereits bewiesen, dass solche Prequel-Konzepte funktionieren können. Ob und wann ein Violet-Edmund-Spin-off tatsächlich umgesetzt wird, bleibt jedoch abzuwarten.

LIAM DANIEL / NETFLIX Ruth Gemmell als Lady Violet Bridgerton in "Bridgerton", Staffel 1

Liam Daniel / Netflix Rupert Evans als Edmund Bridgerton in "Bridgerton", Staffel 2

Netflix / Liam Daniel Ruth Gemmell als Lady Violet Bridgerton und Daniel Francis als Lord Anderson in "Bridgerton", Staffel 4