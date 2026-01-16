Trotz Milliardenvermögen: MrBeast hat Minus auf dem Konto

Er ist der erfolgreichste YouTuber der Welt, doch laut eigenen Aussagen befindet sich MrBeast (27), mit bürgerlichem Namen James Donaldson, aktuell finanziell im Minus. Trotz eines beeindruckenden geschätzten Vermögens von 2,6 Milliarden Dollar, das er der Mehrheitsbeteiligung an seiner Firma Beast Industries verdankt, erklärte der Social-Media-Star kürzlich im Wall Street Journal, dass sein privates Konto leergeräumt sei: "Es ist lustig, über meine persönlichen Finanzen zu sprechen, weil mir sowieso niemand glaubt. Die sagen dann: 'Du bist doch Milliardär!' Und ich sage: 'Das ist das Vermögen auf dem Papier. Ich habe im Moment Minus auf dem Konto.'"

Um über die Runden zu kommen, borgt er sich angeblich Geld. "Ich leihe mir gerade Geld. So wenig Geld habe ich wirklich", beteuerte er weiter und ergänzte: "Technisch gesehen hat jeder, der dieses Video sieht, mehr Geld auf dem Bankkonto als ich, wenn man den Wert meiner Firmenanteile abzieht – und von dem kann ich mir morgens nicht mal ein Essen bei McDonald’s leisten."

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass MrBeast laut Forbes erneut zum bestbezahlten YouTuber der Welt gekürt wurde. Die Einnahmen des Content Creators erreichen mittlerweile laut Schätzungen Beträge von rund 73 Millionen Euro pro Jahr, zeitweise sprach James sogar selbst von bis zu 600 Millionen Euro jährlich. Sein Imperium ist Milliarden wert und umfasst längst nicht mehr nur Videoproduktionen – die 2022 gestartete Schokoladenmarke Feastables hat allein im Jahr 2024 laut Bloomberg 214 Millionen Euro Umsatz und mehr als 17 Millionen Euro Gewinn eingebracht. Sein Medienarm mit den YouTube-Kanälen und dem Großprojekt "Beast Games" erzielte zwar ebenfalls Millionen-Einnahmen, aber wegen gewaltiger Produktionskosten mussten hier sogar Verluste hingenommen werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images MrBeast bei der VIP-Premiere von "Beast Games" Staffel 2 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Vorabpremiere zu "Beast Games" Staffel 2 bei Prime Video im Culver Studios, Culver City, mit Jimmy Donaldson aka MrBeast

Anzeige Anzeige

Getty Images MrBeast bei einem Netflix-Live-Event im Allegiant Stadium in Las Vegas

Glaubt ihr MrBeast, dass er sich gerade Geld leihen muss? Ja – Bilanz ist nicht gleich Kontostand, das passt. Eher nicht – bei 73 Mio. im Jahr klingt das unglaubwürdig. Ergebnis anzeigen