Vor Hochzeit: MrBeast spricht offen über seinen Kinderwunsch

Kurz vor seiner Hochzeit mit seiner Verlobten Thea Booysen spricht MrBeast (27) so offen wie selten über das Thema Kinder. In der neuen Folge des Podcasts "Good Guys" von Josh Peck (39) und Ben Soffer erzählt der YouTube-Star in einem ausführlichen Gespräch, warum er sich mit dem Gedanken an Nachwuchs noch schwertut. Während die drei in lockerer Runde in den USA über Karriere, Privatleben und Zukunftspläne reden, macht der Social-Media-Star deutlich, dass er sich zwar ein Familienleben vorstellen kann, aber nur unter einer Bedingung: "Ich will kein Kind haben, wenn ich nicht ein phänomenaler Vater bin." Erst wenn er dem eigenen Anspruch genügen kann, soll Nachwuchs ein Thema werden. Der Gedanke an den richtigen Zeitpunkt beschäftigt ihn derzeit offenbar intensiver als jede Challenge in seinen Videos.

Im Podcast-Ausschnitt, der exklusiv vom Magazin People vorab geteilt wurde, reagiert MrBeast zunächst auf eine Bemerkung von Josh. Der Schauspieler erzählt, er kenne Menschen mit Kindern, die ihren Alltag kaum verändert hätten. Daraufhin hakt der YouTuber nach: "Aber sind sie phänomenale Väter?", worauf Josh ehrlich antwortet: "Nein!" Für MrBeast, der mit bürgerlichem Namen James Stephen "Jimmy" Donaldson heißt, ist damit der Knackpunkt klar. Kinder seien für ihn kein Erfolgsbooster, sondern eine bewusste Entscheidung mit Konsequenzen. Er widerspricht dem oft gehörten Satz, Kinder würden einen automatisch erfolgreicher machen, und spricht stattdessen von einem echten Opfer, das Zeit und Fokus kosten könne. Gleichzeitig betont der YouTube-Star im Gespräch, dass fast alle erfolgreichen Eltern, die er kenne, zwar weniger "erfolgreich" im klassischen Sinn seien, es aber nicht bereuen würden: "Sie sagen dann: 'Ja, ich bin weniger erfolgreich, aber es ist mir egal.'"

Privat sind die Weichen längst gestellt. An Weihnachten 2024 machte MrBeast im Kreis der Familie seiner langjährigen Partnerin Thea einen Heiratsantrag. Die Gamerin schwärmte damals bei People, die Hochzeit sei "nur eine Formalität", weil sie ohnehin längst wie ein Ehepaar lebten. Auch über gemeinsame Kinder haben die beiden bereits gesprochen. Thea verriet: "Wir reden darüber, wie wir zusammen sein werden, wenn wir 70 Jahre alt sind. Das hier ist für uns nur ein weiterer Schritt." Theas Worte zeigen, dass sich im Hintergrund bereits ein Lebensentwurf abzuzeichnen scheint, in dem irgendwann auch eigene Kinder Platz finden sollen – aber eben erst dann, wenn für MrBeast der Moment gekommen ist, genau der Vater zu sein, den er sich für seine zukünftige Familie wünscht.

Getty Images MrBeast, 2023

Getty Images Vorabpremiere zu "Beast Games" Staffel 2 bei Prime Video im Culver Studios, Culver City, mit Jimmy Donaldson aka MrBeast

Getty Images MrBeast und Thea Booysen, April 2025