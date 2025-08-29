Braucht sie als Nanny: MrBeast will seine Mutter verjüngen

MrBeast (27), der bürgerlich James Stephen Donaldson heißt, ist nicht nur für seine spektakulären YouTube-Videos bekannt, sondern auch für seine Großzügigkeit – und zwar nicht nur gegenüber Fans. Jetzt hat der Social-Media-Star laut Bild in einem Livestream verraten, dass er Millionen in die Gesundheit seiner Mutter Sue Parisher investiert, um ihr Leben zu verlängern. Das Ziel: Sie soll eines Tages fit genug sein, um eine aktive Rolle im Leben seiner zukünftigen Kinder zu spielen. "Ich möchte irgendwann viele Kinder haben, und meine Mutter soll mit ihnen spielen können. Der Gedanke, Kinder ohne meine Mutter großziehen zu müssen, klingt verdammt schrecklich", erklärte MrBeast.

"Sie ist glücklich. Sie lebt das Leben", schwärmte James über seine Mutter. Die Gesundheitsprogramme, in die er sie eingebunden hat, sind modernste Maßnahmen, die oft mehrere Hunderttausend Dollar (1.001.000 US-Dollar sind rund 855.774 Euro) pro Jahr kosten können. Doch für James zählt vor allem eins: "Der Gedanke, Kinder ohne meine Mutter großziehen zu müssen, klingt verdammt schrecklich." Wann genau er eine eigene Familie gründen möchte, bleibt allerdings sein Geheimnis. Mit seinem Antrag an seine langjährige Freundin Thea Booysen Ende des vergangenen Jahres scheint der Weg in Richtung Vaterrolle jedoch geebnet zu sein.

Schon vor einigen Monaten wurde James von Mirror zum reichsten YouTuber der Welt gekürt. Sein Vermögen soll damals bereits bei etwa einer Milliarde Euro gelegen haben. Damit ließ er andere Stars der Szene wie Jake Paul (28) und PewDiePie (35) deutlich hinter sich. Die Community zeigte sich damals beeindruckt von seinem ständig wachsenden Einfluss. Seine aufwendigen Challenges und spektakulären Stunts waren bei seinen damaligen 344 Millionen Abonnenten gefragt wie nie.

